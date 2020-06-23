畜牧場環境噩夢何時了 待產官學齊力創三贏

台灣卜蜂公司計畫在花蓮設置大型養雞場，引發地方強烈疑慮與反彈，主因在於模糊、資訊不透明中進行，並漠視與民眾溝通；縣府急忙找東華大學協助訂定畜牧場管理自治條例，盼能創造三贏。

花蓮好山好水、地廣人稀，早在2006年宜蘭一家知名養鴨業者就看上花蓮良好的生產環境，當時在玉里鎮三民地區投資新台幣3億元設廠，以契養方式，飼養超過6萬隻鴨隻，是目前花蓮畜牧登記最大場。

根據當地民眾透露，這家養鴨業者草創初期，也受到在地民眾抗議，經過積極舉辦說明會，業者拿出誠意和鄉民溝通、參與社區營造等，廠區員工約8成是花蓮鄉親，現在已成為花蓮模範業者和代表性的農產品。

反觀卜蜂公司擬在花蓮的設廠過程，於2018年起在壽豐鄉豐坪購地，建置2.5萬隻種雞養雞場，在豐坪居民抗議聲中持續興建，如今已完成95%。2020年初，卜蜂集團相關企業瑞福食品預定於壽豐鄉樹湖村建置20萬隻蛋雞養雞場區，4月6日選在快完工的豐坪場區舉辦說明會，樹湖村民不接受群起抗議，經地方人士及學者深入追查後，卜蜂花蓮擬設6場共飼37.5萬隻的養雞場計畫才曝光。

東華大學社會參與中心主任顧瑜君說，卜蜂公司在西部污染的案例，雖推說是外包廠商所為，但明顯未盡到企業社會責任；這一次在花蓮設廠計畫，不但未與居民溝通，程序、資訊揭露都不透明，已失去民眾的信任。

畜牧場造成的環境污染長期是台灣鄉村地區的環境噩夢，飽受畜牧廢棄物污染之害的各地居民頻頻發起抗爭行動，督促包括宜蘭、雲林、屏東等畜牧大縣陸續制定「畜牧場管理自治條例」。這一次卜蜂花蓮設廠案引發爭議，才發現花蓮縣並未設置畜牧場管理自治條例。

民眾反彈聲浪沸騰，藍綠多名縣議員皆表態反對卜蜂進駐並提出「花蓮縣新設置畜牧場管理自治條例」草案版本，讓自治條例審議成為這一屆議會重要的議程。此外，花蓮縣政府於民意壓力下宣布暫緩養雞場的設置，縣長徐榛蔚多次公開說「不排除撤照」。

花蓮縣境內並不是沒有養雞場，而且也有養鴨、養豬場與牛羊牧場，擔憂新設置畜牧場管理自治條例恐為花蓮原本的畜牧產業帶來負面影響，為求周延，縣府6月2日召開「花蓮縣新設置畜牧場管理自治條例草案諮詢會議」，6月5日徐榛蔚率縣府團隊赴東華大學請益，委請東華大學廣徵相關教授、學者及專業環保人士意見，研擬制訂出符合人民期待，保障農民及畜牧業者權益的完善法案。

東華大學副校長朱景鵬接受中央社記者訪問表示，東華大學與花蓮縣政府於今年3月30日簽署「大學社會責任實踐策略聯盟」（University SocialResponsibility，簡稱USR），在此架構下協助縣府搜集專業意見並整合，將結果、草案建議供縣府參考，由縣府擬定出完善版本經縣務會議通過再送縣議會審議。

縣府此舉令人質疑可能藉東華「甩鍋」，朱景鵬解釋，花蓮過去沒有畜牧場管理相關法令，卜蜂案是引爆點，由於此案受到大眾關注，外界議論紛紛自然會有；東華大學是協力夥伴的角色，已召集專業諮詢小組，廣納農業、法治、環境及原住民議題專家共同研商能落實兼顧產業、監督與永續經營等多面向的法制建議，預計在2個月內將相關資料蒐整完備。