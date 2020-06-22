企業捐贈5000瓶養樂多 基隆市的長者共餐每人2瓶

「養樂多」企業今天捐贈5000瓶養樂多，給基隆市59處社區照顧關懷共餐據點，預計有2500名長者受惠。「養樂多文教基金會」加碼捐贈10萬元，指定用於社區照顧關懷據點活動，希望能增添長輩共餐營養及飲食樂起。

基隆市政府社會處今天下午舉辦捐贈儀式，社會處長吳挺鋒說，養樂多公司是個溫暖且成功的企業，就像是民眾的好厝邊。從戰後嬰兒潮時代，以補充幼兒童的營養飲食為主；如今進入高齡化社會，養樂多與時俱進，轉而關懷長者健康。

吳挺鋒也對促成此事的基隆市議員陳宜及其胞兄、網球好手陳迪表達謝意，市府將持續運用資源，媒合優質企業熱心捐助，挹注更多資源進入關懷據點，強化對社區老人的照顧與服務。

養樂多公司副總經理邱文租帶領養樂多文教基金會幹部出席，他說，秉持企業經營理念「人類最大的希望是健康長壽」，致力履行企業社會責任，建設健康社會，期望未來能持續為長輩服務。