培育在地劇場經管表演人才 東縣文化處辦青少年研習營

台東縣政府文化處今年暑期將舉辦「劇場普悠瑪」青少年劇場研習營隊，邀請國內劇場專家指導，不僅有劇場表演，還有劇場舞台設計製作、經營管理等多元課程，以培育台東在地的劇場經營管理與表演人才。

縣府文化處表示，「劇場普悠瑪」青少年劇場研習營隊即日起至7月14日止受理報名，歡迎對戲劇表演有興趣的縣內國、高中學生報名，曾參與戲劇相關課程者可報名表演進階訓練課程。詳情請洽委辦位（02）29115600，故事工廠普悠瑪小組。

縣府文化處指出，今年課程講師有「臺南人劇團」團長李維睦、戲劇專職講師劉小麥、劇場資深演員Emma等。李維睦指導舞台設計製作課程、劉小麥將引領學員透過表演說出自己的故事、Emma帶領學員演活世界經典名著，重現各式經典角色。