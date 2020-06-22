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培育在地劇場經管表演人才 東縣文化處辦青少年研習營

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
台東縣政府文化處今年暑期將舉辦「劇場普悠瑪」青少年劇場研習營隊，培育台東在地的劇場經營管理與表演人才。圖／台東縣政府提供
台東縣政府文化處今年暑期將舉辦「劇場普悠瑪」青少年劇場研習營隊，培育台東在地的劇場經營管理與表演人才。圖／台東縣政府提供

台東縣政府文化處今年暑期將舉辦「劇場普悠瑪」青少年劇場研習營隊，邀請國內劇場專家指導，不僅有劇場表演，還有劇場舞台設計製作、經營管理等多元課程，以培育台東在地的劇場經營管理與表演人才。

縣府文化處表示，「劇場普悠瑪」青少年劇場研習營隊即日起至7月14日止受理報名，歡迎對戲劇表演有興趣的縣內國、高中學生報名，曾參與戲劇相關課程者可報名表演進階訓練課程。詳情請洽委辦位（02）29115600，故事工廠普悠瑪小組。

縣府文化處指出，今年課程講師有「臺南人劇團」團長李維睦、戲劇專職講師劉小麥、劇場資深演員Emma等。李維睦指導舞台設計製作課程、劉小麥將引領學員透過表演說出自己的故事、Emma帶領學員演活世界經典名著，重現各式經典角色。

台東縣長饒慶鈴說，期待透過劇場的人才培訓，期望能打造一個適合未來台東的戲劇環境，讓台東可以留住青年、讓青年回鄉發展，讓台東的文化環境更美好。

台東縣政府文化處今年暑期將舉辦「劇場普悠瑪」青少年劇場研習營隊，培育台東在地的劇場經營管理與表演人才。圖／台東縣政府提供
台東縣政府文化處今年暑期將舉辦「劇場普悠瑪」青少年劇場研習營隊，培育台東在地的劇場經營管理與表演人才。圖／台東縣政府提供

劇場 台東 普悠瑪

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