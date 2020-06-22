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越南籍新住民愛心不落人後 送粽至偏鄉提前過節

中央社 / 台東縣22日電

新住民關懷偏鄉弱勢、愛心不落人後，從越南嫁到高雄的新住民楊莎莉與同鄉姐妹們共同購買愛心粽子，今天將愛心粽載送到台東延平鄉鸞山村分送給獨居長者，提前過端午節。

這一次是楊莎莉和同鄉好友們第2度來到台東偏鄉部落，一路從高雄、屏東延著台9線南迴公路行車至台東延平鄉鸞山村。村內老人家收到愛心粽，都十分高興，直呼好吃、好溫暖。

楊莎莉表示，嫁到台灣20多年，10多年前就萌生幫助弱勢族群的念頭，當時不知如何著手，直到6年前，她從關懷故鄉越南開始，與同為新住民的姊妹們合資，購買生活物資幫助越南的孤兒院、低收入戶等。

楊莎莉說，台灣是她的第2個家，對於需要協助的人也希望能伸出援手；她曾走訪六龜育幼院、曾送物資給高雄的弱勢長輩，後來從臉書上認識「歡喜布施行腳站愛心代送車」的鄭承豐，得知他準備在端午節前，送愛到偏鄉部落。於是與8個越南籍姊妹合資購買應景的肉粽，上午搭鄭承豐的代送車，將熱騰騰的愛心粽送給台東鸞山村的孤老。

愛心 越南 台東

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