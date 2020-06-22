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佐倉公墓火葬場申請歷史建物 居民要求拆除

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市民劉明瑜將劉永淋家族墓塔登錄為歷史建築，阻礙佐倉公墓轉型。記者王思慧／攝影
花蓮市民劉明瑜將劉永淋家族墓塔登錄為歷史建築，阻礙佐倉公墓轉型。記者王思慧／攝影

文史工作者向文化局申請將佐倉公墓逾50年火葬場設施，以及花蓮市民劉明瑜將劉永淋家族墓塔登錄為歷史建築，卻阻礙公墓轉型成公園計畫，這兩項提案在國慶里民大會中遭居民反對，要求拆除火葬場。花蓮縣文化局表示，已收到民眾意見，審議小組決議暫停兩案審議，待彙整民意後再審。

佐倉公墓在民國76年已禁葬，土地變更為公園用地，市公所規畫轉型為運動公園，經過環境改善、鼓勵遷葬後，剩下192座墓基。市公所也向中央政府爭取經費，獲教育部體育署核定前瞻計畫600萬元，在墓區鋪上多功能運動草皮，今年又獲花東基金補助2000萬元，要拓寬道路等工程。

花蓮市公所殯葬所長陳柏欣表示，占地9.7公頃的運動公園爭取經費時，最大的阻力就是墳墓及火葬場，中央希望市公所能先處理，消除民眾的心理因素後，再投入經費才不致浪費，而這些年來遭遇的困難就是少數民眾不願遷葬，私人墓及火葬場又被申請為文化資產，導致開發緩慢。

他說，市公所曾考慮不拆火葬場，甚至規畫為咖啡廳，但民意認為太陰森而作罷，並以都會公園的型態，將可帶動花蓮市西半部的發展，當地居民最期盼的里民活動中心也可望興建。至於家族墓塔則因是私人又無公共利益，引發里民不滿。

國慶里日前召開里民大會，居民手舉「拆」字牌，表達拆除火葬場意見。里長林群上表示，一旦這兩案在文資審議通過，將會影響花蓮市的發展，希望藉由里民的決議來告訴文化工作者，國慶里需要政府積極開發佐倉運動公園，增加里民的休閒活動空間。

文化局文資科長黃用斌表示，5月審議會收到里民反對聯署書，已由審議小組表決決議暫停2案審議，等市公所把相關民意彙整記錄備妥後，會再召開審議會審議。

市長魏嘉賢表示，市公所積極爭取更多經費將佐倉活化，希望里民心聲能在文資審議的會議裡獲得更多的支持。至於火葬場設施不論是異地保存或是拆遷，都會予以尊重，期盼活化後的佐倉公園可符合市民期待。

花蓮市國慶里日前召開里民大會，居民要求拆除佐倉火葬場設施，以活化公園。圖／花蓮市公所提供
花蓮市國慶里日前召開里民大會，居民要求拆除佐倉火葬場設施，以活化公園。圖／花蓮市公所提供
有文史工作者向文化局申請將火葬場設施登錄為歷史建築，遭居民反對。記者王思慧／攝影
有文史工作者向文化局申請將火葬場設施登錄為歷史建築，遭居民反對。記者王思慧／攝影
花蓮市公所爭取經費積極改善環境，要翻轉民眾對佐倉公園的印象。記者王思慧／攝影
花蓮市公所爭取經費積極改善環境，要翻轉民眾對佐倉公園的印象。記者王思慧／攝影

火葬 文化局 國慶

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