復興國小慶百年 倉庫找到蔣經國巡視校園老照片

基隆市復興國小籌辦百年校慶廣徵老照片，校方整理閒置倉庫發現一張故總統蔣經國到校巡視的照片。總務主任陳建銘查詢當天國史館藏文獻，果然看到蔣到校詢問學生學習情況，感覺作風非常親民，希望能蒐集到更多老照片，串起更多往事，一起為學校寫歷史。

復興國小前身是1922年4月設立的友蚋改良書房，1945年更名友蚋國民學校，1969年1月改名復興國小。再過2年就是百年校慶，學校向歷屆校友或曾在學校服務的同仁徵求老照片，豐富建校歷史。

復興國小總務主任陳建銘說，全校師生和家長日前分搭3輛遊覽車前往到國立海科館戶外教學，留守的替代役男、警衛與總務人員清理倉庫，沒想到清出許多「寶物」。

陳建銘說，重見天日的物品包括故總統蔣經國1980年8月3日到學校照片，還有基隆樸素畫會阿公阿嬤的圖畫、早年學生畫作、台灣生態掛圖和基隆行政區掛圖等，可以用來重新布置校園。

為了還原蔣故總統來復興國小的往事，陳建銘上國史館網站查詢《蔣經國總統文物》檔案，查到1980年8月3日行程記載「上午8時55分抵達基隆市郊區友蚋里復興國小巡視，詢問學生學習情況。離開學校後，曾觀賞一群市民在瑪陵溪抓蝦；並與路旁公車上之乘客握手致意。」

陳建銘說，因為蔣故總統當天行程還有9點8分參觀一處社區，9點24分參觀企業，9點50分抵達瑪陵國小，參觀教學設施及廚房，並觀賞學童跆拳道表演，猜想檔案記載的「瑪陵溪」，其實是友蚋溪，總統府隨行人員寫錯了。