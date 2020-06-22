快訊

人在東京想北韓？日本「朝鮮學校」的仇恨夾縫裡異邦人

影／畫面曝光！台中媽持刀砍女兒3刀 外公急抱孫女就醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

復興國小慶百年 倉庫找到蔣經國巡視校園老照片

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市復興國小人員整理倉庫時發現故總統蔣經國到校巡視老照片，查詢國史館檔案找到當天蔣故總統到校記錄。圖／復興國小提供
基隆市復興國小人員整理倉庫時發現故總統蔣經國到校巡視老照片，查詢國史館檔案找到當天蔣故總統到校記錄。圖／復興國小提供

基隆市復興國小籌辦百年校慶廣徵老照片，校方整理閒置倉庫發現一張故總統蔣經國到校巡視的照片。總務主任陳建銘查詢當天國史館藏文獻，果然看到蔣到校詢問學生學習情況，感覺作風非常親民，希望能蒐集到更多老照片，串起更多往事，一起為學校寫歷史。

復興國小前身是1922年4月設立的友蚋改良書房，1945年更名友蚋國民學校，1969年1月改名復興國小。再過2年就是百年校慶，學校向歷屆校友或曾在學校服務的同仁徵求老照片，豐富建校歷史。

復興國小總務主任陳建銘說，全校師生和家長日前分搭3輛遊覽車前往到國立海科館戶外教學，留守的替代役男、警衛與總務人員清理倉庫，沒想到清出許多「寶物」。

陳建銘說，重見天日的物品包括故總統蔣經國1980年8月3日到學校照片，還有基隆樸素畫會阿公阿嬤的圖畫、早年學生畫作、台灣生態掛圖和基隆行政區掛圖等，可以用來重新布置校園。

為了還原蔣故總統來復興國小的往事，陳建銘上國史館網站查詢《蔣經國總統文物》檔案，查到1980年8月3日行程記載「上午8時55分抵達基隆市郊區友蚋里復興國小巡視，詢問學生學習情況。離開學校後，曾觀賞一群市民在瑪陵溪抓蝦；並與路旁公車上之乘客握手致意。」

陳建銘說，因為蔣故總統當天行程還有9點8分參觀一處社區，9點24分參觀企業，9點50分抵達瑪陵國小，參觀教學設施及廚房，並觀賞學童跆拳道表演，猜想檔案記載的「瑪陵溪」，其實是友蚋溪，總統府隨行人員寫錯了。

陳建銘在臉書貼文分享這張老照片，指40年前的蔣總統來到這個山中小校，40年後在蔣站立的地點，年輕的老師與孩子在籃球場開心鬥牛，希望復興國小親師生一起攜手努力，繼續為學校寫歷史。

基隆市復興國小人員整理倉庫時發現故總統蔣經國到校巡視老照片，查詢國史館檔案找到當天蔣故總統到校記錄。圖／復興國小提供
基隆市復興國小人員整理倉庫時發現故總統蔣經國到校巡視老照片，查詢國史館檔案找到當天蔣故總統到校記錄。圖／復興國小提供

基隆 蔣經國

延伸閱讀

美二戰老潛艦當年賣我千萬美元 還引發盜買魚雷外交風暴

兩蔣日記 法院判總統任內歸國有

兩蔣總統任內文物歸「國有」 法院判決理由曝光！

【民主老戰艦2】接首任陸委會主委？ 朱高正問一句就婉拒李登輝

相關新聞

影／來看魚群「力爭上游」圓吻鯝魚今天大衝持續到端午

宜蘭縣龍潭湖生態豐富，復育成功原生種圓吻鯝魚，最近正進入繁殖期，大批黑壓壓的魚群溯溪產卵。今年魚況不錯，今天下午會有數量...

佐倉公墓火葬場申請歷史建物 居民要求拆除

文史工作者向文化局申請將佐倉公墓逾50年火葬場設施，以及花蓮市民劉明瑜將劉永淋家族墓塔登錄為歷史建築，卻阻礙公墓轉型成公...

復興國小慶百年 倉庫找到蔣經國巡視校園老照片

基隆市復興國小籌辦百年校慶廣徵老照片，校方整理閒置倉庫發現一張故總統蔣經國到校巡視的照片。總務主任陳建銘查詢當天國史館藏...

基隆警察局長林炎田新上任 曾是北市最年輕派出所主管

基隆市警察局長今天交接，原局長詹永茂調升警政署警政委員，由警政署刑事局副局長林炎田接任。基隆市長林右昌期許警務人員在林炎...

台東吉普車 1468輛冠全台

台東偏鄉山路蜿蜒，加上工作需求，馬力強的吉普車受到青睞，根據台東縣監理站統計，全縣吉普車數量為1468輛，數量居全國之冠...

教學10年有成…東華藝設系書藝展 「融」登場

東華大學任教的書藝家廖慶華，在藝術設計學系碩士班教授「現代書藝研究」課程，10年有成。這次他也集結歷屆學生及好友創作的作...

蓬萊國小畢旅 海上巡禮穿越黑潮

宜蘭蓬萊國小是偏鄉小校，距離海邊不遠，但很多孩子直到畢業都還不認識海洋。今年因疫情關係，畢業生無法到外地畢業旅行，校方安...

蘇花改提速 車流變順了

蘇花改調整行車速限首日，公路單位把部分路段速限調整至每小時70公里，並設置最低速限每小時50公里；經觀察前天一整天車流，...

花蓮青農徐尉傑自願培訓星空解說員 盼帶動地方觀光

「上帝的金戒指」日環食今天出現在花蓮富里鄉天空，花蓮縣府邀請有台東天文協會認證的解說員徐尉傑為民眾講解。徐尉傑表示，因為...

熱門新聞

IKEA桃園店關店倒數搶購 「沙魚公車站」打卡至7月8日

要迎白沙屯媽祖 彰化縣信徒上萬份食品等著招待香燈腳

金門振興經濟推「雙倍券」 草案提早曝光網路熱議

影／建國科大畢典捧花下跪求婚 加油站副站長抱得美人歸

影／柯文哲牽陳佩琪走鐵軌 牽手曬恩愛

馬祖梅花鹿聖地傳鹿隻遭「滅口」 縣府急喊誤會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。