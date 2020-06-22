影／來看魚群「力爭上游」圓吻鯝魚今天大衝持續到端午

宜蘭縣龍潭湖生態豐富，復育成功原生種圓吻鯝魚，最近正進入繁殖期，大批黑壓壓的魚群溯溪產卵。今年魚況不錯，今天下午會有數量龐大的魚群衝場，呼籲民眾觀看「逆流而上」時務必輕聲細語，別嚇了魚媽媽，預計這波溯溪秀持續到端午節。

圓吻鯝魚是台灣原生魚種，分布在淡水河系及宜蘭地區河系湖沼，又稱「 憨仔魚」，溯溪繁殖、力爭上游時，往往顧不得被捕捉的風險，擠來擠去拚命往上衝。每年端午節前後，位於礁溪鄉龍潭湖裡的圓吻鯝魚會沿著湖畔小溪流，溯溪到數十公尺的溪中產卵，整條小溪布滿密密麻麻的黒色鯝魚，難得見得的盛況。

礁溪鄉龍潭湖生態環境佳，近年來繁殖成功且數量增加，但是近幾年受到氣候及環境影響，圓吻鯝魚溯溪產卵的狀況不佳；今年由於環湖工程已完工，前一陣子鋒面帶來豐沛雨量，龍潭湖水位上升，魚況還不錯。龍潭社區發展協會總幹事李志文表示，「應該是從民國105年以來，魚況最好的一次」。