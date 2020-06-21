聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮日環食吸引千人 要把上帝的金戒指送給另一半

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
許多小朋友用專用眼鏡欣賞日環食，讚嘆特別的天文景象。記者王思慧／攝影
許多小朋友用專用眼鏡欣賞日環食，讚嘆特別的天文景象。記者王思慧／攝影

天文奇景日環食」出現，花蓮縣富里鄉剛好在觀測帶上，縣府今天在富里六十石山舉辦「花蓮日環食 穀舞金環喜」活動，現場破千人參與，親眼目睹難得一見日環食。有小朋友組成的鼓隊擊鼓要象徵嚇跑「天狗」，縣長徐榛蔚更趁機推銷花蓮美景，還有民眾要把上帝的金戒指送給另一半，十分浪漫。

日環食「初虧、食既、食甚、生光、復圓」五階段現象自下午2時51分開始至5時26分結束，下午4點15分發生「食甚」，現象為太陽幾乎被月球遮擋，僅剩一圈亮圈，就如天上掛上了一只上帝戒指，而下次發生環食帶大範圍覆蓋臺灣的日環食，需要等到195年以後了。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮的田野風光美景享譽國際，從縣道193線沿路綻放艷麗火紅的鳳凰花、浪漫金黃的阿勃勒，以及盛開的大花紫薇，田間的金黃稻浪伴隨著剛採收的稻梗香味，每位來訪的遊客都能大口深呼吸，欣賞花蓮大山大海之間的壯麗美景。

觀光處副處長張志翔說，配合難得天文現象，活動安排8項精彩表演近200人輪番上陣，由4個表演團體組成「趕天狗部隊」，透過各式打擊樂器演出象徵驅趕天狗，演出團隊包括欣欣幼稚園的小小擊鼓隊、源城國小的森巴舞隊、宜昌國中的管樂及富源國中的傳統鼓隊輪番上陣。

許多親子鋪野餐墊在草地上席地而坐，要一睹百年天文奇景。遠從金門來的劉先生說，因為跟家人到花蓮觀光，正好趕上日環食奇景，於是全家人到六十石山觀賞，還說要把上帝的戒指送給太太，幸福溢於言表。

從台北來的陳媽媽說，特地帶小孩觀賞日環食，更機會教育天文小知識，從小培養孩子的好奇心，並一起見證難得的天文奇景。

花蓮縣長徐榛蔚（左二）戴上專用眼鏡欣賞日環食，與民眾同樂。記者王思慧／攝影
花蓮縣長徐榛蔚（左二）戴上專用眼鏡欣賞日環食，與民眾同樂。記者王思慧／攝影
今天日環食在花蓮富里鄉出現，許多民眾興奮地用日環食專用眼鏡觀賞。記者王思慧／攝影
今天日環食在花蓮富里鄉出現，許多民眾興奮地用日環食專用眼鏡觀賞。記者王思慧／攝影

日環食 奇景 徐榛蔚

延伸閱讀

上帝金戒指日環食降臨 下次要195年後

此生必看！初虧到復圓 上帝戒指「日環食」掛天空超震撼

影／眾人抬頭看上帝金戒指 F16戰機衝場呼嘯而過

花蓮教育處長羈押禁見 縣長徐榛蔚到場關心家屬

相關新聞

花蓮青農徐尉傑自願培訓星空解說員 盼帶動地方觀光

「上帝的金戒指」日環食今天出現在花蓮富里鄉天空，花蓮縣府邀請有台東天文協會認證的解說員徐尉傑為民眾講解。徐尉傑表示，因為...

花蓮日環食吸引千人 要把上帝的金戒指送給另一半

天文奇景「日環食」出現，花蓮縣富里鄉剛好在觀測帶上，縣府今天在富里六十石山舉辦「花蓮日環食 穀舞金環喜」活動，現場破千人...

老樹剪過頭挨批 東縣府允擬瘦身要點

又見樹木修過頭？台東縣政府最近修剪縣府後停車場內的幾株老茄苳樹，原本茂密的枝葉變得稀疏，正值茄冬結果季節，愛鳥人士估計枝...

台船基隆廠虧損 員工靜坐喊董座下台 台船：聽到聲音

台船基隆廠160多名員工昨天頂著烈日靜坐抗議，高掛「4年虧損120多億，鄭文隆下台」布條，批董事長鄭文隆領導無方，繼續做...

救災人員定位系統 出入火場更安全

宜蘭縣消防局昨發表全國首創的「救災人員即時定位系統」，消防人員穿戴感應器，就能即時顯示位置，並透過計步器與陀螺儀，精算移...

基隆社區共讀站 年底前建置18處

基隆市推動幼兒閱讀，為每名幼兒園學童申辦社區圖書館借閱證，並送給2500名大班畢業生每人一本童書。市長林右昌昨天到港西國...

宜蘭大學輔導縣境之南產出最甜美野味 野蜂蜜收成了

南澳鄉澳花社區位在宜蘭縣最南端，宜蘭大學專業輔導，在林下養蜂產蜜，今天在萬蜂鑽動中，採集野蜂蜜，甜美滋味被譽為原鄉部落的...

美極了！宜蘭竟有奇幻秘境 天光水光造景

宜蘭縣賴姓攝影師昨天公布美照，在一處岩洞處，天光造景，影中少女有如身在油畫中，洞窟神秘又奇幻，不少人好奇，這是在那裡？答...

自己部落自己勘 布農族人踏勘祖居舊社記錄50處遺構

花蓮縣文化局委託中央研究院辦理拉庫拉溪流域阿桑來戛舊社調查計畫，以在地布農族人為主力的調查團隊，上山現地調查8天，記錄到...

至誠獅會捐20萬給孩子的書屋 徐國勇：多喝咖啡助孩子

內政部長徐國勇今天下午偕獅友參訪台東「孩子的書屋」所經營的黑孩子咖啡館，並見證台北市至誠獅子會捐贈20萬元給書屋，做為孩...

熱門新聞

社區中庭變道路恐歪樓 居民淚訴：怕成下個921災戶

黃偉哲要守住台南的蝦仁飯 但可能搞錯了

影／聽到阿里山火車票350還滿座 柯文哲：該漲

竹市最大幼兒園市幼將重生 4年後將再增收122名幼兒

配合大南方治理平台 台南捷運紅線加速啟動與高雄連線

影／進喔！進喔！大甲媽回鑾安座 結束9天8夜行程

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。