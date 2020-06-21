花蓮日環食吸引千人 要把上帝的金戒指送給另一半

天文奇景「日環食」出現，花蓮縣富里鄉剛好在觀測帶上，縣府今天在富里六十石山舉辦「花蓮日環食 穀舞金環喜」活動，現場破千人參與，親眼目睹難得一見日環食。有小朋友組成的鼓隊擊鼓要象徵嚇跑「天狗」，縣長徐榛蔚更趁機推銷花蓮美景，還有民眾要把上帝的金戒指送給另一半，十分浪漫。

日環食「初虧、食既、食甚、生光、復圓」五階段現象自下午2時51分開始至5時26分結束，下午4點15分發生「食甚」，現象為太陽幾乎被月球遮擋，僅剩一圈亮圈，就如天上掛上了一只上帝戒指，而下次發生環食帶大範圍覆蓋臺灣的日環食，需要等到195年以後了。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮的田野風光美景享譽國際，從縣道193線沿路綻放艷麗火紅的鳳凰花、浪漫金黃的阿勃勒，以及盛開的大花紫薇，田間的金黃稻浪伴隨著剛採收的稻梗香味，每位來訪的遊客都能大口深呼吸，欣賞花蓮大山大海之間的壯麗美景。

觀光處副處長張志翔說，配合難得天文現象，活動安排8項精彩表演近200人輪番上陣，由4個表演團體組成「趕天狗部隊」，透過各式打擊樂器演出象徵驅趕天狗，演出團隊包括欣欣幼稚園的小小擊鼓隊、源城國小的森巴舞隊、宜昌國中的管樂及富源國中的傳統鼓隊輪番上陣。

許多親子鋪野餐墊在草地上席地而坐，要一睹百年天文奇景。遠從金門來的劉先生說，因為跟家人到花蓮觀光，正好趕上日環食奇景，於是全家人到六十石山觀賞，還說要把上帝的戒指送給太太，幸福溢於言表。