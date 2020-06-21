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世紀天文奇景日環食1450初虧 台東池上千人讚嘆

花蓮青農徐尉傑自願培訓星空解說員 盼帶動地方觀光

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮青農徐尉傑解說日環食現象，並呼籲大家不要直視太陽。記者王思慧／攝影
花蓮青農徐尉傑解說日環食現象，並呼籲大家不要直視太陽。記者王思慧／攝影

「上帝的金戒指」日環食今天出現在花蓮富里鄉天空，花蓮縣府邀請有台東天文協會認證的解說員徐尉傑為民眾講解。徐尉傑表示，因為之前有解說星空的經驗，因此不太緊張，希望藉由這次難得的日環食現象，讓大家喜愛觀星，到富里享受絢麗星空，帶動地方觀光。

天文奇景「日環食」出現，觀測帶橫跨台灣9處，花蓮縣富里鄉剛好在觀測帶上，花蓮縣政府及富里鄉農會在富里六十石山舉辦「花蓮日環食 穀舞金環喜」活動，現場破千人參與，要親眼目睹難得一見日環食，縣府也發放千支觀測眼鏡，已索取完畢。

花蓮青農徐尉傑大學主修化學傑，畢業後返鄉繼承家裡的磚窯場，並轉型為民宿，利用化學所得知識，從事香草植物萃取成精油事業，喜愛富里鄉無光害的美麗夜空，自願參加培訓，成為天文協會認證的星空解說員。

徐尉傑說，日環食就是月球與地球連成一直線，遮住太陽後發生日食，若月球離地球較遠，無法完全遮蔽太陽時，就會出現環狀日光，形成日環食現象。中央氣象局有完整紀錄以來，台灣發生過3次日環食，今年是第4次。由於下次在台灣觀測日環食要等到195年後，因此這次吸引非常多民眾觀賞。

他說，今年日環食吸引攝影愛好者加裝減光裝置，拍攝日環食過程的「貝里珠」現象，並呼籲民眾日食千萬不可用肉眼直視，也不能使用一般望遠鏡、太陽眼鏡觀測，必須使用專用眼鏡、專業減光玻璃、減光濾紙等，避免眼睛受傷害。

徐尉傑表示，獲得認證後，總計已解說過星空導覽5、60多次，但這次是首次面對千人解說，不太緊張，希望透過導覽，讓大家了解天文、喜愛觀星，到富里享受夜晚星空。

花蓮富里鄉在日環食觀測戴上，吸引許多民眾觀賞。記者王思慧／攝影
花蓮富里鄉在日環食觀測戴上，吸引許多民眾觀賞。記者王思慧／攝影
花蓮青農徐尉傑喜愛富里鄉無光害的美麗夜空，自願參加培訓，成為天文協會認證的星空解說員。記者王思慧／攝影
花蓮青農徐尉傑喜愛富里鄉無光害的美麗夜空，自願參加培訓，成為天文協會認證的星空解說員。記者王思慧／攝影

日環食 日食 氣象局

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