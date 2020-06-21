廣原小熊山林間活動力強 錦屏母熊增胖中

廣原小熊Mulas野放1個多月，林管處從牠佩戴的衛星發報頸圈回傳定位資料估算，活動範圍約2萬餘公頃，相當30萬個足球場大；另被救回的錦屏母熊，體重增加12公斤，食慾非常好。

林務局台東林區管理處今天表示，去年7月27日在台東海端鄉廣原村發現迷途的雌性小熊姆拉斯（Mulas）5月16日野放，歷經梅雨鋒面及豪大雨的惡劣氣候試煉，可見牠在森林環境的適應及生活狀況不錯。

牠身上佩戴的衛星發報頸圈回傳定位資料成功率達80.4%，林管處研判定位失敗的原因，除天候因素之外，很可能與牠休息時身體姿勢遮擋天線，或於洞穴等遮蔽度較高的睡覺休息位置有關。不過仍有足夠的軌跡資訊，有助於判斷Mulas野放後的移動範圍及行為模式。

台東林管處指出，從衛星發報頸圈回傳定位資料，估算出Mulas的活動範圍約近2萬餘公頃，相當約30萬個足球場大；以定位點間的直線距離估算，在這1個多月的時間裡，Mulas總共移動49.83公里。牠當然不可能都是以直線模式前進，因此實際移動距離至少超過50公里，相當於台北忠孝東路走了5趟，平均每日移動至少1.7公里，單日移動距離從最短237公尺到最遠4.5公里。

在森林裡Mulas也可能會翻越稜線、下切溪谷或高繞地形。台東林管處從定位資料進一步研判，在這1個月期間牠垂直移動的距離至少有2萬公尺，若以一層樓高3公尺推算，牠爬升與下降至少超過6666層樓，這樣的活動量還不包括牠攀爬樹木、採摘果實、挖掘蟻窩或蜂巢、獵捕野生動物和睡覺休息的時間。

台東林管處表示，從Mulas活動軌跡資料中，發現在5月21至23日這幾天牠的活動範圍及程度相對低，初步判斷可能與當時梅雨鋒面過境造成天候惡劣影響有關，這些都是未來可以評估列入分析及觀察黑熊行為模式的細節項目。

另外，4月20日在台東錦屏林道落入套索導致前肢受傷的母熊，經屏科大專業獸醫師及團隊進行照護後，兩前肢傷口都癒合復原良好，體重64公斤，比原來增加12公斤，食慾相當好。

經過評估後，錦屏母熊已入住更為寬敞且單獨使用的籠舍，初期籠舍內以提供有利於傷口復原的環境為主，維持乾燥、乾淨為原則，後續再視傷口復原及運用情形增加籠舍多樣化，預計未來1至2個月是觀察及復健期。