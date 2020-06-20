快訊

陸軍206旅役男退伍前夕陳屍寢室 國軍回應了

宜蘭大學輔導縣境之南產出最甜美野味 野蜂蜜收成了

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
南澳鄉澳花社區位在宜蘭縣最南端，宜蘭大學專業輔導，在林下養蜂產蜜，今天在萬蜂攢動中，採集野蜂蜜。圖／宜蘭縣政府提供
南澳鄉澳花社區位在宜蘭縣最南端，宜蘭大學專業輔導，在林下養蜂產蜜，今天在萬蜂攢動中，採集野蜂蜜。圖／宜蘭縣政府提供

南澳鄉澳花社區位在宜蘭縣最南端，宜蘭大學專業輔導，在林下養蜂產蜜，今天在萬蜂鑽動中，採集野蜂蜜，甜美滋味被譽為原鄉部落的珍品，而縣政府輔導種香草，包括百里香、金銀花等，發展花茶外，也將成為野蜂的蜜源，而野蜂蜜源還包括就近的光蠟樹花等，取自大自然森林，形成獨特的野蜂蜜。

南澳鄉澳花社區在宜蘭縣農業處及宜蘭大學協助下，逐漸建立具有澳花特色的農產業，其中，農業處輔導社區香草種植，並以成立特用作物產銷班的方式，為發展香草茶產業打下基礎，而野蜂產業則由宜蘭大學生物技術與動物科學系帶領原住民專班學生組成團隊輔導，協助開發高附加價值的野蜂產品。

澳花社區今舉行「澳花香草野蜂授粉示範社區啟用典禮」，副縣長林建榮、宜蘭大學校長吳柏青、與縣議員松王淑珍、南澳鄉長李勝雄、南澳鄉民代表會主席李元亮等出席，野蜂養在林下蜂箱，群蜂萬頭攢動，一行人穿起蜂衣體驗採收，品嘗野生蜂蜜甜美滋味，而香草園區栽培有成，出產香草茶，更結合野生蜂蜜，成為百里香野蜂蜜茶，十分具特色。

縣政府指出，澳花社區生態與環境好，被稱「白雲楓香」，有楓香樹，有野蜂，社區復育，成功利用野蜂產蜜，目前有30個蜂箱，預計每個蜂箱每個月可收成0.5到1公斤的野蜂蜜，未來擴大規模，有更多產量上市，而隨著蘇花改通車，澳花社區將配合鄰近新開幕的台泥DAKA市集，將成為台九線上重要的休憩景點，屆時遊客可參觀選購。

宜蘭縣政府農業處輔導澳花社區種植香草，並以成立特用作物產銷班的方式，為發展香草茶產業打下基礎。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府農業處輔導澳花社區種植香草，並以成立特用作物產銷班的方式，為發展香草茶產業打下基礎。圖／宜蘭縣政府提供
南澳鄉澳花社區野蜂蜜，甜美的滋味，被譽為原鄉部落的珍品。圖／宜蘭縣政府提供
南澳鄉澳花社區野蜂蜜，甜美的滋味，被譽為原鄉部落的珍品。圖／宜蘭縣政府提供
南澳鄉澳花社區位在宜蘭縣最南端，宜蘭大學專業輔導，在林下養蜂產蜜，今天在萬蜂攢動中，採集野蜂蜜。圖／宜蘭縣政府提供
南澳鄉澳花社區位在宜蘭縣最南端，宜蘭大學專業輔導，在林下養蜂產蜜，今天在萬蜂攢動中，採集野蜂蜜。圖／宜蘭縣政府提供

蜂蜜 南澳 原住民

延伸閱讀

全國大南瓜比賽淡水登場 看創意作品還可吃好料

疫情逐漸趨緩 士林官邸綠化教室7月復課

生命教育 龜山國小推香草課程

老饕級紅葡萄酒桶 「艾柏迪15年特仕版」限量登台

相關新聞

美極了！宜蘭竟有奇幻秘境 天光水光造景

宜蘭縣賴姓攝影師昨天公布美照，在一處岩洞處，天光造景，影中少女有如身在油畫中，洞窟神秘又奇幻，不少人好奇，這是在那裡？答...

自己部落自己勘 布農族人踏勘祖居舊社記錄50處遺構

花蓮縣文化局委託中央研究院辦理拉庫拉溪流域阿桑來戛舊社調查計畫，以在地布農族人為主力的調查團隊，上山現地調查8天，記錄到...

台東最美小村子結果出爐 前三名是它們

疫情趨緩，迎接後疫情時代觀光旅遊，水土保持局台東分局辦理「台東最美小村子」甄選活動，前3名結果出爐，分別由「鹿野鄉永安村...

維護空品 台東縣環保局將嚴格取締農地露天燃燒稻草

台東進入一期稻作收割季節，不少農民收割完即燃燒稻草，不過，台東縣環保局重申今年無開放農地露天燃燒稻草，為避免影響空汙，將...

宜蘭夜賞煙花 前1千名各補助250元

俗稱水茄苳的「穗花棋盤腳」，夏天晚上花串綻放，美如夏夜璀璨花火，宜蘭有多處賞花點，包括五十二甲濕地、員山、龍潭湖等。宜蘭...

當年洪濬哲2籃球衝中正公園3趟 尋人啟事還爆約會聖地

「尋人啟事 Missing You」基隆中正公園及文化中心人文記憶特展，今天在文化中心大廳舉行交流茶會，民眾和議員等紛紛...

基隆港西國小 自製「幸福夾腳拖」

基隆港西國小日前有學生因下大雨鞋子全濕，教師看到學生光腳丫上課，全班利用資訊課以3D列印自製「幸福夾腳拖」，畫腳型，到利...

影／訪宜蘭大學 賴清德：不僅有獨角獸還有螞蟻雄兵

副總統賴清德今天參訪國立宜蘭大學創新育成中心，他鼓勵創新與青年創業，並指出，成千上萬年輕朋友投入創業，在各領域串聯，不僅...

台東也很巴黎很時尚 文創時尚多媒材展覽等你來體驗

由台東縣文化處舉辦「2020台東縣文創時尚多媒材展覽」，在台東故事館登場，融合當代及在地文化等經典元素，展期即日起至7月...

影／全台最美的老戲台回來了 被拆25年後將花2年重組

有96年歷史的礁溪協天廟老戲台，落柱16根、採歇山重簷木構及屋頂，台基是洗石子與花磚，裝飾與結構精美，被譽稱台灣最美，但...

熱門新聞

柯文哲宣布北市敬老卡愛心卡 獨享1000加碼金

影／辣妹派遣員駐台中市府行為脫序惹議 當事人已去職

苗栗的天空終於「解禁」 無人機飛友：悶太久了

侯友宜：新北若升級成YouBike2.0是「浪費公帑」

台東最美小村子結果出爐 前三名是它們

台東活水湖7月1日起 暫不提供民眾戲水游泳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。