宜蘭大學輔導縣境之南產出最甜美野味 野蜂蜜收成了

南澳鄉澳花社區位在宜蘭縣最南端，宜蘭大學專業輔導，在林下養蜂產蜜，今天在萬蜂鑽動中，採集野蜂蜜，甜美滋味被譽為原鄉部落的珍品，而縣政府輔導種香草，包括百里香、金銀花等，發展花茶外，也將成為野蜂的蜜源，而野蜂蜜源還包括就近的光蠟樹花等，取自大自然森林，形成獨特的野蜂蜜。

南澳鄉澳花社區在宜蘭縣農業處及宜蘭大學協助下，逐漸建立具有澳花特色的農產業，其中，農業處輔導社區香草種植，並以成立特用作物產銷班的方式，為發展香草茶產業打下基礎，而野蜂產業則由宜蘭大學生物技術與動物科學系帶領原住民專班學生組成團隊輔導，協助開發高附加價值的野蜂產品。

澳花社區今舉行「澳花香草野蜂授粉示範社區啟用典禮」，副縣長林建榮、宜蘭大學校長吳柏青、與縣議員松王淑珍、南澳鄉長李勝雄、南澳鄉民代表會主席李元亮等出席，野蜂養在林下蜂箱，群蜂萬頭攢動，一行人穿起蜂衣體驗採收，品嘗野生蜂蜜甜美滋味，而香草園區栽培有成，出產香草茶，更結合野生蜂蜜，成為百里香野蜂蜜茶，十分具特色。