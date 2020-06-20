疫情影響台中搶打肺炎鏈球菌疫苗市府緊急增購4700劑

台中市衛生局今天說，以往每年採購約1.2萬劑的23價肺炎鏈球菌疫苗都有剩，今年受新冠肺炎疫情影響，台中市民接種肺炎疫苗踴躍，提早半年接種完畢。台中市衛生局為此緊急增購4700劑，並且在全市30家衛生所分二階段開放市民接種，符合接種條件的民眾即日起可攜帶健保卡及身分證，55至59歲原住民需攜帶族籍證明文件，盡速前往施打。

衛生局長曾梓展說，侵襲性肺炎鏈球菌感染症好發於5歲以下嬰幼兒及老人，除會引起肺炎、菌血症、敗血症及腦膜炎等疾病，也可能出現發高燒、咳嗽、氣喘、胸痛、頭痛、頸部僵硬、嘔吐及意識不清等症狀。肺炎鏈球菌常潛伏在人類鼻腔內，並可透過飛沫傳播，接種疫苗是預防疾病的有效方法。

衛生局說明，此次增購疫苗分二階段接種，第一階段即日起到7月5日，將開放已在衛生所預約的民眾接種，第二階段7月6日起提供符合資格民眾，包括60至74歲台中市民，以及55至74歲台中原住民，以及未曾接種過公費肺炎鏈球菌疫苗者現場施打。