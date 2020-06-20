美極了！宜蘭竟有奇幻秘境 天光水光造景

宜蘭縣賴姓攝影師昨天公布美照，在一處岩洞處，天光造景，影中少女有如身在油畫中，洞窟神秘又奇幻，不少人好奇，這是在那裡？答案揭曉，竟是在開幕4年多的宜蘭冬山河森林公園「生態綠舟」裡，鐵路下方的涵洞，屬冬山河內河道，長約50公尺，天井透光，水光映彩，形成有如魔幻般的空間。

「不用打光，只要角度對，怎麼拍都很奇幻！」賴姓攝影師今天指出，涵洞是採玻璃纖維，仿岩壁造型，因潮濕，附生苔蘚，天光與水光映照，色彩多樣，令人驚艷。

「生態綠舟」位於冬山河中上游河段，面積約16公頃，園區以生活、環境、教育為主軸，設置遊客中心、綠舟樂園、微笑水岸、希望之丘、怡然聚落、濕地教室等，有廣大綠地，優美的河景，還有不時經過的火車，南側就是被譽全台灣最美的冬山火車站，微笑水岸有小舟碼頭，遊客可自費搭船遊河，神秘洞窟就是其中一段，除水路，也可遊園時散步抵達，河道旁有通道可過。