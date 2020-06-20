宜蘭首推火場救災員定位系統 保障值勤安全

宜蘭縣消防局今天推出號稱全國首創「救災人員即時定位系統」，透過建物3D圖資及救災員定位裝置，可協助消防員救災後平安步出火場，保障值勤安全。

宜蘭縣消防局上午動員近百名義警消人力，在五結鄉一棟建築進行地震引發火警後的複合式演練，並展示「智慧消防－救災人員即時定位系統」。

消防局表示，消防救災人員進入火場後常因無法掌握內部空間情況，加上四周濃煙密布，能見度不足，迷失方向，無法找到出口，如民國107年4月桃園敬鵬工廠大火，造成6名消防人員及2名移工不幸罹難，就是慘痛案例。

消防局指出，為避免案例重演，消防局獲經濟部工業局新台幣3500萬元補助，與宜眾科技公司合作，研發號稱全國首創的「智慧消防－救災人員即時定位系統」，透過系統中已登錄的建築物3D圖資、人員進出管制、消防救災人員發報裝置等資訊，以立體化方式呈現，可提醒指揮官協助每名消防救災員在救災後平安步出火場，大幅降低救災風險。

消防局長徐松奕受訪時說，宜蘭縣內目前已有244處公共場所完成3D圖資建置，若遇到大型複合型災害，隨時可派上用場。