宜蘭首推火場救災員定位系統 保障值勤安全
宜蘭縣消防局今天推出號稱全國首創「救災人員即時定位系統」，透過建物3D圖資及救災員定位裝置，可協助消防員救災後平安步出火場，保障值勤安全。
宜蘭縣消防局上午動員近百名義警消人力，在五結鄉一棟建築進行地震引發火警後的複合式演練，並展示「智慧消防－救災人員即時定位系統」。
消防局表示，消防救災人員進入火場後常因無法掌握內部空間情況，加上四周濃煙密布，能見度不足，迷失方向，無法找到出口，如民國107年4月桃園敬鵬工廠大火，造成6名消防人員及2名移工不幸罹難，就是慘痛案例。
消防局指出，為避免案例重演，消防局獲經濟部工業局新台幣3500萬元補助，與宜眾科技公司合作，研發號稱全國首創的「智慧消防－救災人員即時定位系統」，透過系統中已登錄的建築物3D圖資、人員進出管制、消防救災人員發報裝置等資訊，以立體化方式呈現，可提醒指揮官協助每名消防救災員在救災後平安步出火場，大幅降低救災風險。
消防局長徐松奕受訪時說，宜蘭縣內目前已有244處公共場所完成3D圖資建置，若遇到大型複合型災害，隨時可派上用場。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言