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新莊高中拍「翡翠少年」 拍南澳鄉武塔村泰雅族部落

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
新北市新莊高中拍攝紀錄片「翡翠少年」，以宜蘭縣南澳鄉武塔村的泰雅族部落為紀錄對象。圖／新莊高中提供
新北市新莊高中拍攝紀錄片「翡翠少年」，以宜蘭縣南澳鄉武塔村的泰雅族部落為紀錄對象。圖／新莊高中提供

新北市新莊高中獲「新北創新教育加速器計畫」的旗艦級獎助，與專業影像團隊建立一套給高中生的影像教育課程，關注原鄉文化及教育議題，拍攝紀錄片「翡翠少年」，以宜蘭縣南澳鄉武塔村的泰雅族部落為紀錄對象，從中觀察、反思城鄉差距、族群認同、泰雅文化傳承等議題。

新莊高中表示，學生每一次出機前都必須要經過多次田野調查與討論、擬定拍攝計畫、撰寫訪綱；除了採訪民族學、教育及地方領域的學者專家、閱讀相關文獻之外，學生還必須具備良好的溝通能力與當地居民互動。

「翡翠少年」共探討三個主題，包含從原鄉到離鄉的矛盾與適應、泰雅文化的內涵與精神、民族實驗教育的施行脈絡與樣貌。

擔任導演的學生陳怡潔說，過去曾在武塔村，替泰雅族部落村民拍全家福，這次拍攝紀錄片是用耳朵去「聆聽」泰雅族的故事。另一組學生導演蕭雅真說，拍攝紀錄片最有價值的部分在於從課本走進現實，追溯泰雅文化根源過程中，她也開始想要探尋自己文化的根。

指導老師藍唯甄表示，「高中生的影像創作中最缺乏的並非技術，而是獨特的觀點」，因此在教育加速器中的媒體影像教育攜手扎根計畫，特別著重創新、跨域、永續，期望在系統化影像教育課程中，向下扎根培養學生新視野。

她說，新莊高中學生前往武塔部落並不是天外飛來一筆的計畫，而是在當地深耕服務3年後的積累，學生被原住民文化中獨有的精神撼動的同時，也深入思考其所面臨的困境，希望藉由影像為社會發聲。期待高中生以青年之眼探視台灣，掀起當代青浪潮。

新北市新莊高中拍攝紀錄片「翡翠少年」，以宜蘭縣南澳鄉武塔村的泰雅族部落為紀錄對象。圖／新莊高中提供
新北市新莊高中拍攝紀錄片「翡翠少年」，以宜蘭縣南澳鄉武塔村的泰雅族部落為紀錄對象。圖／新莊高中提供

紀錄片 泰雅族

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