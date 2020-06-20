自己部落自己勘 布農族人踏勘祖居舊社記錄50處遺構

花蓮縣文化局委託中央研究院辦理拉庫拉溪流域阿桑來戛舊社調查計畫，以在地布農族人為主力的調查團隊，上山現地調查8天，記錄到家屋、工寮及疑似畜欄等約50處人為遺構，讓布農族人更了解祖居地的歷史，中研院團隊預計下月舉辦成果發表會。

文化局文資科長黃用斌表示，阿桑來戞舊社的布農族語asang daigaz，意思是大社，根據日本學者移川子之藏紀錄，阿桑來戛社是布農族巒社群自南投東遷後的第一個聚落，日本政府於20世紀初設阿桑來戞駐在所，是日本政府在流域內設置的第一處官吏駐在所。

為瞭解聚落全貌，花蓮縣文化局委託中研院歷史語言研究所辦理阿桑來戞舊社調查計畫，並以在地布農族人為調查主力，深化族人與祖居地的連結。

史語所團隊上月先辦理第一階段工作坊，教授族人GPS定位與地圖判識、影像紀錄與資料處理等，接著本月12日從卓溪山入山，展開8天的勘查與記錄工作。

一行人沿著玉里山東稜西行，先發現1875年開闢的清朝八通關古道石階遺跡，走了兩天，在阿桑來戞駐在所平台紮營，並由布農族耆老祭祀山神與祖靈。第3天開始分組進行系統性調查，循著中研院史語所標定點位，踏查駐在所周邊約0.3公頃範圍，只要看到人為遺構，就標定GPS。確認聚落範圍，並聚落核心區砍草、移除地表植裁，讓遺構更清晰，接著以3D照相測量，並記錄遺構的石材、長寬高尺度、建築座向等基礎資訊。

黃用斌表示，團隊用了3整天鉅細靡遺調查，確認阿桑來戞舊社核心區分布於日古道阿桑來戞支線上邊坡高差150公尺範圍，也記錄到家屋、工寮及疑似畜欄等約50處人為遺構，整體調查結果將由史語所團隊在下月分辦理成果發表。