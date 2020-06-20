快訊

取締龜速車 蘇花改今起最慢不能低於50公里

扯！男法官被女法官控妨害秘密 桃園地檢搜索桃園地院

聽新聞
test
0:00 / 0:00

自己部落自己勘 布農族人踏勘祖居舊社記錄50處遺構

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
中研院史語所團隊帶著布農族人勘查阿桑來戛舊社祖居地。圖／花蓮縣文化局提供
中研院史語所團隊帶著布農族人勘查阿桑來戛舊社祖居地。圖／花蓮縣文化局提供

花蓮縣文化局委託中央研究院辦理拉庫拉溪流域阿桑來戛舊社調查計畫，以在地布農族人為主力的調查團隊，上山現地調查8天，記錄到家屋、工寮及疑似畜欄等約50處人為遺構，讓布農族人更了解祖居地的歷史，中研院團隊預計下月舉辦成果發表會。

文化局文資科長黃用斌表示，阿桑來戞舊社的布農族語asang daigaz，意思是大社，根據日本學者移川子之藏紀錄，阿桑來戛社是布農族巒社群自南投東遷後的第一個聚落，日本政府於20世紀初設阿桑來戞駐在所，是日本政府在流域內設置的第一處官吏駐在所。

為瞭解聚落全貌，花蓮縣文化局委託中研院歷史語言研究所辦理阿桑來戞舊社調查計畫，並以在地布農族人為調查主力，深化族人與祖居地的連結。

史語所團隊上月先辦理第一階段工作坊，教授族人GPS定位與地圖判識、影像紀錄與資料處理等，接著本月12日從卓溪山入山，展開8天的勘查與記錄工作。

一行人沿著玉里山東稜西行，先發現1875年開闢的清朝八通關古道石階遺跡，走了兩天，在阿桑來戞駐在所平台紮營，並由布農族耆老祭祀山神與祖靈。第3天開始分組進行系統性調查，循著中研院史語所標定點位，踏查駐在所周邊約0.3公頃範圍，只要看到人為遺構，就標定GPS。確認聚落範圍，並聚落核心區砍草、移除地表植裁，讓遺構更清晰，接著以3D照相測量，並記錄遺構的石材、長寬高尺度、建築座向等基礎資訊。

黃用斌表示，團隊用了3整天鉅細靡遺調查，確認阿桑來戞舊社核心區分布於日古道阿桑來戞支線上邊坡高差150公尺範圍，也記錄到家屋、工寮及疑似畜欄等約50處人為遺構，整體調查結果將由史語所團隊在下月分辦理成果發表。

文化局長江躍辰說，文化局這幾年執行「拉庫拉庫溪流域布農族舊社溯源與重塑計畫」，發現年輕一輩的卓溪布農族人很踴躍參與培訓句實地勘查，追尋母文化，這也是文化部推動再造歷史現場的重要核心精神。

中研院史語所團隊帶著布農族人勘查阿桑來戛舊社祖居地。圖／花蓮縣文化局提供
中研院史語所團隊帶著布農族人勘查阿桑來戛舊社祖居地。圖／花蓮縣文化局提供
布農族耆老在阿桑來戛駐在所平台祭祀山神與祖靈。圖／花蓮縣文化局提供
布農族耆老在阿桑來戛駐在所平台祭祀山神與祖靈。圖／花蓮縣文化局提供
中研院史語所團隊帶著布農族人勘查阿桑來戛舊社祖居地，記錄遺構。圖／花蓮縣文化局提供
中研院史語所團隊帶著布農族人勘查阿桑來戛舊社祖居地，記錄遺構。圖／花蓮縣文化局提供
中研院史語所團隊帶著布農族人勘查阿桑來戛舊社祖居地並做現地記錄。圖／花蓮縣文化局提供
中研院史語所團隊帶著布農族人勘查阿桑來戛舊社祖居地並做現地記錄。圖／花蓮縣文化局提供
研究團隊在阿桑來戛舊社祖居地記錄到人為遺構。圖／花蓮縣文化局提供
研究團隊在阿桑來戛舊社祖居地記錄到人為遺構。圖／花蓮縣文化局提供

布農族人 文化局 日本

延伸閱讀

中油高雄煉油廠再增23處歷史建築 全區都是寶

挖到清朝遺構 台南市赤崁文化園區改設計

七彩吊橋明天啟用 雙龍部落居民帶遊客體驗布農文化

赤崁文化園區挖到遺構 議員呼籲市府別當文化劊子手

相關新聞

台東最美小村子結果出爐 前三名是它們

疫情趨緩，迎接後疫情時代觀光旅遊，水土保持局台東分局辦理「台東最美小村子」甄選活動，前3名結果出爐，分別由「鹿野鄉永安村...

自己部落自己勘 布農族人踏勘祖居舊社記錄50處遺構

花蓮縣文化局委託中央研究院辦理拉庫拉溪流域阿桑來戛舊社調查計畫，以在地布農族人為主力的調查團隊，上山現地調查8天，記錄到...

維護空品 台東縣環保局將嚴格取締農地露天燃燒稻草

台東進入一期稻作收割季節，不少農民收割完即燃燒稻草，不過，台東縣環保局重申今年無開放農地露天燃燒稻草，為避免影響空汙，將...

宜蘭夜賞煙花 前1千名各補助250元

俗稱水茄苳的「穗花棋盤腳」，夏天晚上花串綻放，美如夏夜璀璨花火，宜蘭有多處賞花點，包括五十二甲濕地、員山、龍潭湖等。宜蘭...

當年洪濬哲2籃球衝中正公園3趟 尋人啟事還爆約會聖地

「尋人啟事 Missing You」基隆中正公園及文化中心人文記憶特展，今天在文化中心大廳舉行交流茶會，民眾和議員等紛紛...

基隆港西國小 自製「幸福夾腳拖」

基隆港西國小日前有學生因下大雨鞋子全濕，教師看到學生光腳丫上課，全班利用資訊課以3D列印自製「幸福夾腳拖」，畫腳型，到利...

影／訪宜蘭大學 賴清德：不僅有獨角獸還有螞蟻雄兵

副總統賴清德今天參訪國立宜蘭大學創新育成中心，他鼓勵創新與青年創業，並指出，成千上萬年輕朋友投入創業，在各領域串聯，不僅...

台東也很巴黎很時尚 文創時尚多媒材展覽等你來體驗

由台東縣文化處舉辦「2020台東縣文創時尚多媒材展覽」，在台東故事館登場，融合當代及在地文化等經典元素，展期即日起至7月...

影／全台最美的老戲台回來了 被拆25年後將花2年重組

有96年歷史的礁溪協天廟老戲台，落柱16根、採歇山重簷木構及屋頂，台基是洗石子與花磚，裝飾與結構精美，被譽稱台灣最美，但...

猛禽遊隼誤觸鳥網受傷 康復後今野放師生見證祝福

一隻約1歲大的保育類猛禽「遊隼」因誤觸鳥網受傷，被人發現送往收容中心細心照護8個月後，復原情況良好，今天上午在秀林鄉水源...

快好了！ 宜蘭橋上梁 今年底前完工通車

80年歷史的宜蘭舊橋拆除後，原址興建新橋，新橋工程今天上梁，預計9月前完成主橋橋面版，待人行道及橋下空間工程完成後，可望...

影／安心旅遊賴清德首推宜蘭 參訪阮義忠台灣故事館

國際攝影大師阮義忠回宜蘭定居，宜蘭市公所設「阮義忠台灣故事館」，阮義忠親自策展，成為人氣高人文景點，市公所進一步修建新館...

熱門新聞

柯文哲宣布北市敬老卡愛心卡 獨享1000加碼金

高雄罷免黃捷下星期送罷免理由書 罷免陳致中有6連署點

影／辣妹派遣員駐台中市府行為脫序惹議 當事人已去職

苗栗的天空終於「解禁」 無人機飛友：悶太久了

桃園市機車汰舊換新加碼補助9千元 名額只剩1600人

侯友宜：新北若升級成YouBike2.0是「浪費公帑」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。