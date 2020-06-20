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台東最美小村子結果出爐 前三名是它們

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
水土保持局台東分局辦理「台東最美小村子」甄選活動，「鹿野鄉永安村」獲得最高票選。圖／水土保持局台東分局提供
水土保持局台東分局辦理「台東最美小村子」甄選活動，「鹿野鄉永安村」獲得最高票選。圖／水土保持局台東分局提供

疫情趨緩，迎接後疫情時代觀光旅遊，水土保持局台東分局辦理「台東最美小村子」甄選活動，前3名結果出爐，分別由「鹿野鄉永安村」、「成功鎮都歷部落」及「太麻里鄉金崙村」獲得，歡迎大家來一趟台東小村深度旅行。

水土保持局台東分局表示，來到「台東最美小村子」旅遊，如同島內出國般，每到訪特色小村子都有不同的旅遊風景、文化生活圈，3個獲選最美小村子有閩南、客家農村風情，浪漫的阿美族海洋風情及排灣族山林文化風情。

「台東最美小村子」甄選活動，經過3個月網路甄選，吸引近5000人次的熱烈推薦，最後由縱谷「鹿野鄉永安村」最高票，其次分別是東海岸「成功鎮都歷部落」及南迴「太麻里鄉金崙村」。3個小村子搭配旅人日記的景點與遊玩路線介紹，讓民眾能夠以自由行或小團體方式，享受在地生活。

台東 疫情 阿美族

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