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台東國際衝浪 讓縣府再獲2020「公部門品牌傳播獎」

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府以國際衝浪賽事為專案題材，獲得2020年「公部門品牌傳播獎」優異殊榮，交觀處長余明勳（左二）代表受獎。記者尤聰光／翻攝
台東縣政府以國際衝浪賽事為專案題材，獲得2020年「公部門品牌傳播獎」優異殊榮，交觀處長余明勳（左二）代表受獎。記者尤聰光／翻攝

台東縣政府交通及觀光發展處昨獲得「公部門品牌傳播獎」優異殊榮，這是繼2018年以熱氣球專案獲得傑出政府傳播獎後，再次獲得肯定，給縣府團隊打了一劑強心針。

縣府交觀處長余明勳表示，這次得獎專案「衝破極限！衝出太平洋左岸第一道浪」，以辦理台灣國際衝浪公開賽為題材，不僅透過直播吸引全球線上觀看，更打開台東國際知名度。

每2年評選一次財團法人公共關係基金會「傑出公關獎」活動，今年共10個獎項、71件作品參賽，入圍33個專案作品，其中台東縣提報參選「2020傑出公關獎」公部門品牌傳播獎類別，成功獲獎。

台東縣政府從2011年開始與國際衝浪組織合作，以「TAIWAN OPEN OF SURFING」（台灣國際衝浪公開賽）活動品牌，將賽事等級由亞洲巡迴賽，晉升至世界冠軍賽。

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