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台東活水湖7月1日起 暫不提供民眾戲水游泳

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府自7月1日起，聘3名守望員負責森林公園活水湖水域安全，且暫不提供任何設施設備使用及戲水游泳。記者尤聰光／翻攝
台東縣政府自7月1日起，聘3名守望員負責森林公園活水湖水域安全，且暫不提供任何設施設備使用及戲水游泳。記者尤聰光／翻攝

炎炎夏日，民眾玩水消暑活動頻繁，台東縣政府自7月1日起，聘3名守望員負責森林公園活水湖水域安全，呼籲民眾配合活水湖相關規範，屢勸不聽者，將執行水域安全管理權責辦理。

縣府表示，由於活水湖委外廠商契約到6月30日止，辦理新標案期間，避免有水域安全空窗期，聘任具水域安全證照及專長的3名守望員，於每天早上8點至下午5點，採輪班方式巡視守望活水湖。

管理期間，守望員採柔性勸導提醒民眾注意安全，並呼籲民眾勿戲水及游泳，屢勸不聽者，將會同警消單位，採錄影存證方式依法執行水域安全管理權責辦理。

縣府強調，活水湖提供遊客免費出入，不需繳納任何費用，但暫不提供任何設施設備使用及戲水游泳，活水湖場域與周邊，縣府也將設立敬告標示系統，以防範溺水事故發生。

另機關團體欲推動水域活動，得依「台東活水湖水域使用申請須知」，於活水湖申請從事水域遊憩、教育推廣、救難演習及公益活動，並須核報縣府主管機關同意，且須配置合格救生人員等安全措施。

台東 事故 森林公園

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