當年洪濬哲2籃球衝中正公園3趟 尋人啟事還爆約會聖地

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
「尋人啟事 Missing You」今天在文化中心大廳舉行交流茶會。記者游明煌／攝影
「尋人啟事 Missing You」今天在文化中心大廳舉行交流茶會。記者游明煌／攝影

「尋人啟事 Missing You」基隆中正公園及文化中心人文記憶特展，今天在文化中心大廳舉行交流茶會，民眾和議員等紛紛分享記憶中的故事，副議長林沛祥說，傳說前國手洪濬哲2顆籃球上下中正公園的大階梯3趟，還有不少人大爆，當年這裡可是年輕人的約會聖地，男女朋友有太多的回憶。

今天交流茶會中，邀參與訪談計畫民眾分享記憶故事，展場把民眾提供舊照片，輸製大型掛圖，還擺設早期中正公園常出現套圈圈、打彈珠、棉花糖懷舊童玩，提供老照片者也邀家人到場分享故事。

林沛祥說，基隆第一位籃球國手洪濬哲，以前就有一個傳說，他從中正公園樓梯下面一路2顆籃球，衝到最上面，連續可以衝3趟，他覺得自己也可以試看看，就衝上去再衝下來，結果球就掉不見了，看到中正公園舊照展出，真的很有感。

議員莊敬聖則說，當年他做過最瘋狂的事，就是騎越野腳踏車從最上面的大樓梯往下到最下面，高度很高，至今想起來還有點恐怖，希望大家不要試。

前網球國手陳宜議員也回憶，中正公園對她而言很有意義，以前以前在練球時要跑中正公園，她可以說是跑中正公園長大的，如今在公園旁的議會服務，可說是永遠都離不開中正公園。

市長林右昌指出，中正公園是所有基隆人共同記憶與回憶，公園將進行整體改造，包括兒童遊戲場現正進行參與式規畫與設計，文化局舉辦這項人文記憶特展，希望把公園過去的記憶留下來，未來會蛻變成「希望之丘」，繼續陪伴基隆市民。

人文記憶特展分四個展區，展至6月28日，在文化中心1樓展出，透過市民參與、在地團隊及青年藝術家視角，分別記錄自身故事與記憶，展覽透過攝影、裝置、聲音、動畫、互動參與方式，呈現中正公園及文化中心的文化記憶與歷史地貌，邀大家回憶也重新感受生活的城市。

「尋人啟事 Missing You」今天在文化中心大廳舉行交流茶會。記者游明煌／攝影
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「尋人啟事 Missing You」今天在文化中心大廳舉行交流茶會。記者游明煌／翻攝
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