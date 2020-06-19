影／訪宜蘭大學 賴清德：不僅有獨角獸還有螞蟻雄兵

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
賴清德了解宜蘭大學創新育成中心進駐商成果。記者羅建旺／攝影
賴清德了解宜蘭大學創新育成中心進駐商成果。記者羅建旺／攝影

副總統賴清德今天參訪國立宜蘭大學創新育成中心，他鼓勵創新與青年創業，並指出，成千上萬年輕朋友投入創業，在各領域串聯，不僅會有獨角獸，還有螞蟻雄兵，讓台灣經濟轉型。

賴清德今天到新竹科學園區宜蘭園區標準廠商4樓，參訪宜蘭大學創新育成中心，校長吳柏青簡報近年豐碩的成果，表示來國立宜蘭大學將成立「創新育成學院」，結合創新育成中心、青農創業育成基地、無人機應用研究中心及食品創客中心，輔導宜蘭在地產業以擴大產、官、學、研多方合作，形塑創新育成學院成為台灣東北部的新創聚落。

賴清德對校方打造東台灣新創基地的企圖心表示欽佩，也表示欽佩吳柏青校長領軍的團隊，與國家發展方向契合。

賴清德表示，青創重要，過去幾十年，台灣的創業家提著007手提箱到全世界爭取訂單，打造了第一次經濟奇蹟，奠定台灣工商業基礎，台灣的未來在國際競爭，非常需要年輕人再次投入，不同的是，第一次經濟奇蹟是硬體，現在發展軟體，善用科技，不同領域，軟硬兼施，不管是人工智慧、物聯網、雲端運算、大數據等，學校把技術與功夫教給年輕朋友，在各領域串聯，成千上萬年輕朋友投入創業，不僅有獨角獸，還有螞蟻雄兵，讓台灣經濟轉型。

宜蘭大學指出，創新育成中心自95年成立至今，已培育120家育成廠商，創新育成中心整合校內外資源，重點培育產業聚焦於「生技醫藥」、「觀光休閒」、「綠能科技」與「文創藝術」，符合政府政策「五加二創新產業」及宜蘭地方產業發展的規劃。

校方表示，104年至108年度，宜大創新育成中心在神農校總區及宜蘭科學園區第一標準廠商占地450坪空間，每年平均培育20家企業，目前維持25家培育廠商進駐，104到108年度創新育成中心進駐廠商每年總年營業額平均約2.5億，創新育成中心協助其連結校內教授、校外專家等250位顧問，提供近500次諮詢輔導，以協助產業創新價值。

其中，「倍司寵物食品有限公司」是由生物技術與動物科學系畢業生及電子工程學系碩士生跨系成立，自105年申請「大專畢業生創業服務計畫」(U-start)，通過U-start第一階段審查獲得35萬補助款，第二階段再獲績優團隊30萬獎勵金後，在育成中心積極輔導下申請通過「106年度宜蘭縣地方SBIR計畫」，為106年度宜蘭縣通過17家廠商中少見的學生新創公司，表現非常傑出，並且108年申請通過「108年度宜蘭縣地方SBIR計畫」再創佳績。

進駐廠商「蜂起原勇有限公司」由原住民專班學生組成，透過育成中心輔導下申請「109年度U-start原漾計畫」，通過第一階段審查獲得35萬補助款，將學以致用把宜大的養蜂技術推廣到部落社區回饋原鄉，以強化林下經濟的發展，並開發高附加價值的野蜂產品。

副總統賴清德今天參訪國立宜蘭大學創新育成中心。記者羅建旺／攝影
副總統賴清德今天參訪國立宜蘭大學創新育成中心。記者羅建旺／攝影
副總統賴清德今天參訪國立宜蘭大學創新育成中心與留下簽名。記者羅建旺／攝影
副總統賴清德今天參訪國立宜蘭大學創新育成中心與留下簽名。記者羅建旺／攝影

賴清德

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