今天不送信 台東郵務士為植物人送愛
台東郵局郵務士發起捐物資給植物人，今天將尿布及衛生紙送到台東創世基金會台東院，在端午節前夕為植物人加「郵」。
今天中午2輛郵局廂型車和4部機車，載滿尿布及衛生紙，由台東郵局經理許健雄率領進入創世台東院，為植物人送愛。
許健雄說，因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，社福團體募款不易，在資源貧瘠的東部影響更大，植物人每天需大量的衛材及營養品，庫存日益見底。
近日疫情趨緩，台東郵局發揮同舟共濟的決心，率先以行動支持，在台東縣境內16個鄉鎮市區的27所支局，放置愛心捐款訊息文宣，號召民眾加入「撐舟勇士」，在端午節前夕為植物人加「郵 」。
許健雄表示，郵局是大家的好厝邊，創世台東院也是我們的好厝邊，大家相揪來作愛心，來幫忙創世持續照顧台東植物人。
創世基金會台北總會區組長林月卿表示，創世全台安養800多位植物人，年齡多落在40至60歲之間，且男性比例居多，更有超過一半身分是「父親」。父親是家庭的經濟支柱，若因疾病或意外突然倒下，將造成家庭失衡、陷入困境。創世正在尋找「撐舟勇士」，盼一人一槳，逆流合力撐舟，助植物人家庭回歸正軌。
林月卿表示，每年舉辦的大型園遊會是創世重要的經費來源，為配合政府防疫，停辦大型活動，安養經費頓失支持，感謝台東郵局挺身站出，一同合力撐舟，為植物人紓困，邀請大家成為創世植物人的「撐舟勇士」，支持植物人安養，每月新台幣1650元，「一路有您」，愛心專線：（089）220-848。
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