台東也很巴黎很時尚 文創時尚多媒材展覽等你來體驗

由台東縣文化處舉辦「2020台東縣文創時尚多媒材展覽」，在台東故事館登場，融合當代及在地文化等經典元素，展期即日起至7月26日。

縣文化處表示，展場分服飾、髮型、頭飾、妝容等8區，融合當代藝術手法，時尚又不失真。歡迎遊客來台東，除看山看海，玩水、玩熱氣球、體驗原住民文化之餘，不妨前往鐵花村旁的台東故事館看展，感受台東的文創與時尚之美。

這次展覽由專業噴槍彩妝師李念慈當策展人，跨界邀請8位國際知名國內時尚、服裝、髮妝設計師，以結合時尚、服裝、髮妝學，利用各種複合式媒材創作。