台東也很巴黎很時尚 文創時尚多媒材展覽等你來體驗
由台東縣文化處舉辦「2020台東縣文創時尚多媒材展覽」，在台東故事館登場，融合當代及在地文化等經典元素，展期即日起至7月26日。
縣文化處表示，展場分服飾、髮型、頭飾、妝容等8區，融合當代藝術手法，時尚又不失真。歡迎遊客來台東，除看山看海，玩水、玩熱氣球、體驗原住民文化之餘，不妨前往鐵花村旁的台東故事館看展，感受台東的文創與時尚之美。
這次展覽由專業噴槍彩妝師李念慈當策展人，跨界邀請8位國際知名國內時尚、服裝、髮妝設計師，以結合時尚、服裝、髮妝學，利用各種複合式媒材創作。
8位創作包括曾在羅浮宮舉辦私人高級訂製服導覽晚宴設計師張暘、植村秀大賞銅牌得主鄒志明、台灣第一位前衛時尚造型秀OUCH！創辦人何柏蒼、電影特效化妝師張丞寧、肯卓創辦人蔡政谷、國際髮型Eros Salon品牌藝術總監鍾良滙；ELLE、Bazzar、GQ等國際知名雜誌中文版指定髮型師陳品均、Goldwell color zoom 2012台灣總冠軍陳冠麟。
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