影／全台最美的老戲台回來了 被拆25年後將花2年重組

有96年歷史的礁溪協天廟老戲台，落柱16根、採歇山重簷木構及屋頂，台基是洗石子與花磚，裝飾與結構精美，被譽稱台灣最美，但25年前，因廟埕整修被拆解，經搶救保存，塵封25年後，將重組再現風華，重組與修復的工程今天啟動，台基今天吊運回協天廟對面的廣場，一切順利的話，預計2年完成，讓老戲台回來了。

位在宜蘭縣礁溪鄉的礁溪協天廟，是北台灣香火鼎盛的關聖帝君廟，廟埕原有座戲台，建於日治大正13年（即民國13年、西元1924年），民國84年，廟方因廟埕不敷使用等因素，拆解老戲台，移到協天廟南側的鐵皮屋內保存，等待著適當時間修復，重見天日，等待修復時間裡，為免老戲台木構件受損，噴塗防腐藥劑，防蟲蟻蛀蝕。

塵封25年，老戲台修復終見曙光，宜蘭縣政府爭取到「前瞻基礎建設─城鄉建設─城鎮之心工程計畫」經費，打造「礁溪生活之心」，營造協天廟生活廟埕，礁溪協天廟獲宜蘭縣政府文化局，向文化部爭取「私有老建築保存再生計畫」的補助修復經費，修復戲台，以專業修復木作、彩繪、剪黏泥塑，再現風華。

老戲台啟動重組修復，今天先將有著洗石子與花磚裝飾的老戲台台基，吊運回到礁溪協天廟對面的公有廣場，逐步修復戲台結構，協助重組與修復的燦景古建築工作室負責人葉永韶表示，若一切順利，預計2年完成，老戲台將重現昔日風華。

而修復完成後的木造老戲台周廣場，打造大棚架，成為生活廟埕公共場所，透過公私協力管理與展演使用，讓老戲台有著新時代的角色，提供民眾認識經典建築、戲曲文化的展演平台。

葉永韶表示，老戲台將在協天廟對街，未來有老戲台、大棚架、人行步道、孩子能安心漫步嬉戲的廣場，「老戲台這時候才修復，雖然慢了25年，但現在基地的整個環境很好，公私部門協力一起來完成，這一切應是關聖帝君最好的安排。」

而依記載，礁溪協天廟老戲台長寬各為8.1公尺，面寬三開間、進深14架，高達7.85公尺，老戲台構造，由下而上分為台基、屋身、屋頂三部分，下層之台基距地面高1.04公尺，台基內底層砌石、上層磚砌，外牆洗石子，並貼磁磚裝飾，戲台地坪中間舖設木板，地坪四周則為水泥砂漿粉刷，屋身木作四面之面寬皆為四柱三開間，16柱、三通五瓜之傳統木構造，座面寬及進深14架，屋頂為「歇山重簷」面舖紅色板瓦，屋脊剪黏泥塑等裝飾。