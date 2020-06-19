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到宜蘭夜賞璀璨花火 前1千名每人補助250元

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府推出「穗在宜蘭．夜賞煙花」創新夜間生態旅遊補助，前1千名每人補助250元。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府推出「穗在宜蘭．夜賞煙花」創新夜間生態旅遊補助，前1千名每人補助250元。圖／宜蘭縣政府提供

俗稱水茄苳的「穗花棋盤腳」，夏天晚上花串綻放，美如夏夜璀璨花火，宜蘭多處賞花季登場，宜蘭縣政府推出「穗在宜蘭．夜賞煙花」創新夜間生態旅遊補助，前1千名每人補助250元，鼓勵夏季旅遊能留宿宜蘭，增加在地消費，振興疫情趨緩後的觀光景氣。

縣政府指出，穗花棋盤腳為台灣原生種，曾因人為開發致數量大量減少，現列為易受傷害等級的保育類水生植物，因其只在夏夜開花一晚，隔日白天就凋謝的特性顯得格外神秘，遠遠觀望從樹梢垂掛而下的花苞在未開花時像是一長串的珠簾隨風搖曳生姿，開花前釋放濃郁花香，吸引天蛾、尺蛾、夜蛾、草螟蛾等夜間昆蟲前來吸食花蜜並完成授粉，夜晚開花時，花蕊會向外放射性延伸，猶如璀璨煙火綻放，僅有一夜的芬芳美麗，在清晨後凋謝落地或隨水波遠去消散，留存夏夜浪漫遐想，記述曾有的短暫芳華。

縣政府表示，新推出的賞花遊程補助「穗在宜蘭．夜賞煙花」原價349元，經過補助250元，每人只要99元的，或選夜賞煙花導覽加農遊體驗遊程，原價649元，經過補助250元，每人只要399元，補助名額一千名，可洽宜蘭縣休閒農業發展協會(03）9354521，或尚海旅遊官網或點選連結報名參加https://bit.ly/3fAiYII

宜蘭縣長林姿妙表示，疫情趨緩後，端午節連續假期將屆，宜蘭縣政府推出的穗在宜蘭．夜賞煙花創新夜間生態旅遊補助活動，是親子連假出遊到宜蘭玩的最佳選擇，民眾可選購藍水晶綠翡翠農遊體驗券至宜蘭縣各休閒農業區，另外，可搭配6月20日行政院農委會推出的250元農遊券，在休區抵用消費，花399元即可享有上千元的優惠內容。

疫情 生態旅遊 賞花

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