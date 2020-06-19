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猛禽遊隼誤觸鳥網受傷 康復後今野放師生見證祝福

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
一隻約1歲大的保育類猛禽「遊隼」因誤觸鳥網受傷，照料後復原情況良好，模樣相當可愛。圖／主辦單位提供
一隻約1歲大的保育類猛禽「遊隼」因誤觸鳥網受傷，照料後復原情況良好，模樣相當可愛。圖／主辦單位提供

一隻約1歲大的保育類猛禽「遊隼」因誤觸鳥網受傷，被人發現送往收容中心細心照護8個月後，復原情況良好，今天上午在秀林鄉水源國小操場野放，籠門一打開，遊隼振翅高飛，回歸大自然。

這隻遊隼去年10月在鳳林鎮田野間被人發現時，身上多處受傷，顯得很虛弱，也無力飛行。愛鳥人士將牠送給消防隊，再通報縣府農業處，轉送給花蓮縣野鳥學會救傷收容中心照料。

今天野放儀式，選在靠近中央山脈的水源國小舉行，也利用機會，由野鳥學會理事長劉國棟為學童上生命教育與保護動物課程，教導學童遇到傷鳥，如何處理與安置，學生反應很熱烈。

劉國棟說，這隻遊隼約1歲大，屬於亞成鳥，目前傷勢復原良好，也已學會自行覓食。遊隼是猛禽，不適合太長時間由人類照料，既然健康狀況和飛行能力回復，就該讓牠回歸大自然。

「遊隼」被安置籠中，先暫置保健室，接著眾人將牠小心翼翼移置到操場，在師生圍觀見證下，打開籠子，遊隼走出籠外，看了看環境，隨即拍拍翅膀飛去。

從2014年至今，花蓮已有3隻野隼野放。縣府農業處保林科技士蔡南益說，遊隼是台灣體型最大、最壯碩的隼，俯衝時速可達300公里，也是鳥類中飛行速度最快的，花蓮的曠野田間與河口溪床，像是花蓮溪口、壽豐的河床或鳳林田野間，都可見遊隼蹤影。若發現有野鳥誤網鳥網或落單受傷，可向農業機關或消防隊等單位通報。

遊隼野放前，花蓮野鳥學會理事長陳國棟先為學童上動保與生命教育課程。記者王燕華／攝影
遊隼野放前，花蓮野鳥學會理事長陳國棟先為學童上動保與生命教育課程。記者王燕華／攝影
一隻約1歲大的保育類猛禽「遊隼」因誤觸鳥網受傷，照料後復原情況良好，今天上午在秀林鄉水源國小操場野放。記者王燕華／攝影
一隻約1歲大的保育類猛禽「遊隼」因誤觸鳥網受傷，照料後復原情況良好，今天上午在秀林鄉水源國小操場野放。記者王燕華／攝影

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