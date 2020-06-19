快好了！ 宜蘭橋上梁 今年底前完工通車

80年歷史的宜蘭舊橋拆除後，原址興建新橋，新橋工程今天上梁，預計9月前完成主橋橋面版，待人行道及橋下空間工程完成後，可望依原訂期程，在今年底前通車啟用。

宜蘭橋跨越宜蘭河，是宜蘭市對外交通的樞鈕，原橋梁老舊，原始設計的通洪能力不能滿足宜蘭河治理計畫，因此，縣政府籌措經費改建，總工程費約5.11億元，去年動工，改建作業順利，本月15日深夜，關鍵的鋼箱型梁陸續運到工區，今天由縣長林姿妙主持上梁典禮。

縣政府交通處指出，宜蘭橋去年8月13日拆除改建，工程開工以來，縣政府工程團隊克服交通改道疏導、河中作業施工等問題，全面設法縮短工期工法，在橋梁下部結構作業的同時，工廠生產上部結構鋼梁不間斷，工序安排無縫接軌，齊心合力讓工程依原訂期程順利推進。