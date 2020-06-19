台東撞牛車禍頻傳 耳標奏效首循線找到飼主

台東撞牛車禍頻傳，日前台11線富岡路段又發生小貨車撞到水牛，警方根據牛耳標找到飼主，這也是台東首宗車撞牛事故找到飼主。

台東縣飼養牛隻經常半夜跑上公路或是鐵道，這幾年已發生11起撞牛車禍，導致2名婦女死亡；另外火車也曾撞死牛群，人、牛衝突不斷，但警方處理時，往往沒有飼主出面坦承是所飼養的牛隻，台東縣政府4月開始強制牛隻掛耳標。

台東縣警察局台東分局今天表示，日前深夜接獲通報，洪姓民眾駕駛小貨車行經省道台11線富岡路段時撞上牛隻，小貨車左前車頭受損，人員平安，肇事牛隻隨即遁入路旁草原不見蹤影。

警方表示，員警獲報後立即趕往現場，循可能逃逸方向尋找肇事牛隻，暗夜搜尋2小時後，在肇事地點約200公尺外草原上發現牛群，當時牛群逐步朝員警逼近，為避免危險，員警趕緊爬上省道離開現場。

員警撤離時，發現在牛群中有一頭深色水牛體型龐大、雙角尖銳，無精打采地趴在一旁，特徵符合駕駛人描述，員警從牛耳標找到飼主，次日清晨由飼主陪同下查證並檢查牛隻受傷情形，確認為肇事牛隻後，飼主也表示願意與被害人調解理賠。

台東縣警察局富岡派出所所長高璋賢表示，因有部分民眾會在東海岸省道旁的草地、溪邊放牧牛隻，牛隻經常半夜跑上公路導致發生車撞事故，但因牛隻未掛耳標，找不到飼主，被害人家屬求償無門。

自今年4月起台東縣政府農業處即與台東飼主密切溝通聯繫，要求飼主確實將牛隻標上耳標，劃清放養區域並要求檢查圍籬設備是否完善，因此這次發生事故後，可以立即根據事故發生位置、牛隻特徵及耳標短時間內找到飼主，釐清賠償責任。

台東縣警察局呼籲畜牧業者，台東縣議會於4月通過「台東放牧飼養家畜管理自治條例」，明定省道200公尺內禁止放牧牛，且都須掛可辨識飼主的耳標，違反者將面臨罰鍰，飼主要善盡管理牛群責任，勿放任牛隻遊蕩影響民眾行車安全，同時也呼籲民眾若發現牛隻有上述情形，可立即撥打1999縣民服務專線或110報案專線派員處理。