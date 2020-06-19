遞補花蓮縣議員 徐子芳宣誓就職

花蓮縣國民黨籍議員蔡啟塔因貪污案判刑15年定讞遭解職。中央選舉委員會審議通過由落選的國民黨籍徐子芳遞補，上午宣誓就職。

蔡啟塔8日已入監服刑，他是花蓮縣第一選區（花蓮市）議員，因不是這屆同選區第一名遭解職的議員，按票數由第二高票的徐子芳遞補；同選區遭解職的還有因貪污案遭解職的民進黨籍施金樹，去年1月已由落選頭民進黨籍莊枝財遞補。

徐子芳表示，遞補上不容易，自己還是第二順位遞補上，相信是「老天的安排」，讓她有機會監督縣政，未來會在婦幼、環保議題多加著墨，也會加強問政能力。

57歲的徐子芳是花蓮前議長楊文值妻子、現任花蓮市民代表楊哲灃的母親，徐子芳說，雖是第一次從政，但過去擔任丈夫助理30多年，對議會環境、生態並不陌生，尤其感謝選民的支持。

徐子芳由家人陪同到縣議會宣誓就職，花蓮地方法院審判長黃英豪擔任監誓人，議長張峻、副議長潘月霞及多名議員到場祝賀，張峻代表致贈「眾望所歸」字畫，歡迎她加入監督行列。