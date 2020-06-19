影／安心旅遊賴清德首推宜蘭 參訪阮義忠台灣故事館
國際攝影大師阮義忠回宜蘭定居，宜蘭市公所設「阮義忠台灣故事館」，阮義忠親自策展，成為人氣高人文景點，市公所進一步修建新館，副總統賴清德今天出席新館落成儀式簽名見證，賴清德表示，在成功防疫後，政府推安心旅遊，首站選擇宜蘭，也歡迎到宜蘭旅遊。
「阮義忠台灣故事館」目前展出的「洪瑞麟《我的畫就是礦工日記》＆阮義忠《地底的光》」礦工主題展覽，展出台灣重要畫家洪瑞麟在樸質筆觸中散發張力的礦工繪畫，還有阮義忠在1977到1980年所記錄的台灣礦業黃昏年代的礦工照片，賴清德與市長江聰淵同為礦工之子，賴清德參觀，特別有感，也提及礦工辛苦。
賴清德致詞時表示，對於身為礦工之子的他來說，能夠透過國際攝影大師阮義忠老師在1977到1980年所記錄的台灣礦業黃昏年代的礦工照片，感受這個與自身回憶及成長土地息息相關的歷史記憶，實在是意義非凡。
賴清德並指出，台灣成功抗疫後，政府推安心旅遊，今天到宜蘭，「阮義忠台灣故事館」位居宜蘭市文化迴廊的交接點，從宜蘭火車站、丟丟噹森林公園、紅磚屋、童話公園、幾米廣場、幸福轉運站至宜蘭人故事館及「宜蘭縣政府舊員工宿舍群」，再連結到中山公園新護城河、宜蘭美術館，形成一條文創迴廊，串聯站前創意空間遊憩圈及形成蘭城歷史廊道的生活網。
他說，文化迴廊的區域中原本就有文學家黃春明老師和插畫家幾米等國際級的大師作品，如今再加入回鄉的阮義忠老師攝影作品，讓此區更添藝文氣息豐富性，期望讓宜蘭市民就近即可欣賞到大師級的作品，活絡文化、觀光產業。
江聰淵表示，礦業自日本時代到1980年代，曾經是台灣最重要的出口產業之一，直到1984年台灣礦災頻傳，以及礦脈的耗竭，台灣的礦場隨著種種因素關閉，礦工的身影自台灣的土地上淡出，藉由洪瑞麟鮮明真樸的礦工繪畫，以及阮義忠真切動人的礦工照片，回顧台灣過去胼手胝足努力營生的這段歷史。
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