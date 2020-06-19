候補二遞補就職 花縣議員徐子芳：會加強服務監督縣政
花蓮縣議員蔡啟塔涉貪入獄解職，今天由徐子芳遞補就職。徐子芳說，「候補二還能遞補，相信是老天的安排」，未來會加強服務，尤其會關心環保和婦幼領域。
57歲的徐子芳的夫婿是前議長楊文值、兒子楊哲灃為現任花蓮市民代表，本屆議員選舉是她首次參選，在第一選區（花蓮市）獲得2025票落選。因選後不久，縣議員施金樹就因貪汙入獄，由落選頭莊枝財遞補，這次蔡啟塔貪汙被判刑15年解職，讓排在落選第二位的徐子芳得以遞補。
就職儀式今天在縣議會舉行，由花蓮地方法院審判長黃英豪監誓，議長張峻、副議長潘月霞及多名議員同僚，以及徐子芳的家人都到場祝賀。
「是感恩的心，也是超過喜悅的心」徐子芳說，候補要遞補不容易，她是候補二竟然還可以遞補上來，相信是老天的安排。她說，落選後還是持續服務，這段時間很多親朋好友支持，感謝之情溢於言表。
她強調，自己雖是新科議員，但丈夫從政多年，也當過議長，她擔任助理30多年，對議會生態、環境並不陌生；未來會更加強服務和問政能力。自己長期著墨婦幼議題，進入議會後，會更加努力，包括在婦幼及環保等議題，會督促縣府好好落實推動。
議長張峻也代表歡迎徐子芳加入監督行列，秉持理性問政風格，為鄉親謀求更好的福祉。
蔡啟塔因花蓮市長任內涉貪，被判刑15年、褫奪公權7年定讞，已遭解職，本月8日已入監服刑，由中選會公告徐子芳遞補。
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