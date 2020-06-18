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台東最美小村子甄選 永安都歷金崙衝前3推薦

中央社 / 台東縣18日電

水保局台東分局舉辦「台東最美小村子」甄選，獲最多推薦的依序為鹿野鄉永安村、成功鎮都歷部落、太麻里鄉金崙村；另卑南鄉利嘉村則在網路投票獲最高票。

為推廣台東農村深度體驗活動，行政院農委會水土保持局台東分局舉辦「台東最美小村子」甄選活動，評選分為投稿篇數、網路投票數及主辦單位審核是否具潛力發展與文章內容。

甄選活動日前截止，吸引近5000人次推薦，總評比獲最多推薦的是鹿野鄉永安村、成功鎮都歷部落、太麻里鄉金崙村。而卑南鄉利嘉村則在網路投票上獲最高票800多票。

鹿野鄉永安村有傳統茶廠、生態步道、還是翱翔天際自由夢想的熱氣球故鄉，之前也曾獲得全國十大經典農村。都歷部落海邊的天空之鏡沙灘，讓人編織一段湛藍夢境，山腳下則有台灣史前時代老祖宗的遺跡。金崙部落則是泡湯好去處，還有直通海邊的最美鐵路隧道。

水保局台東分局表示，這些美麗的小村子，適合自由行或小團體探訪，不只能避免大型團體可能帶來的疫情群聚感染隱憂，又能好好利用假日，到台東感受自在美好的生活感受。

台東 投票 夢境

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