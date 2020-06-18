蘇花藍色公路響應安心旅遊 7月搭船免費載車
新冠肺炎疫情趨緩，蘇花藍色公路將於7月重啟，業者響應中央安心旅遊政策，提供為期1個月的「搭船免收載車費」優惠，分擔暑期蘇花出遊車潮。
新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，防疫措施鬆綁，中央接連推出觀光產業振興方案，因疫情停航超過4個月的蘇花藍色公路，業者日前也宣布將於7月重啟國內航班。
目前唯一營運蘇花藍色公路是東聯航運的麗娜輪，過去維持每週2班，可容納約740名乘客，同時搭載350輛小客車，或190輛小客車及33輛大型車，單程票價新台幣700元至1500元不等，車輛船票轎車1500元、遊覽車2500元，單程行駛時間約2小時。
麗娜輪營運業者東聯航運經理陳百川今天表示，觀光人潮逐漸回溫，加上蘇花改通車後，自駕遊客增多，預計7月啟航後，推出為期1個月的搭船免收載車費優惠，提供遊客不同的交通選擇。
陳百川指出，啟航初期規劃每週1班宜蘭往返花蓮，週六上午11時自宜蘭蘇澳港出航至花蓮港，週日下午4時30分返回蘇澳港，適合兩天一夜小旅行。
陳百川說，麗娜輪航行蘇花藍色公路，沿途可以欣賞清水斷崖景致，運氣好的話，還可能遇到鯨豚，船上也提供飲食區及伴手禮採購區。
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