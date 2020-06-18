蘇澳運動公園6千萬元大改造 泳池7月開幕前有三天免費
宜蘭縣蘇澳鎮立運動公園斥資6250萬元大改造完成，今天揭幕，新設的國際籃總認證籃球場啟用，而園區全新打造50公尺長的不鏽鋼標準泳池預定7月1日開幕，開幕前，6月25日、6月29日、6月30日3天試營運，免費入場。
蘇澳鎮立運動公園早在民國80年設置，設有游泳池、籃球場、網球場、壘球場、停車場、休閒步道等，其中，室外游泳池全年開放，為50公尺長的標準泳池，但因常年漏水嚴重，熱泵設備老舊，加熱效能不彰，加上蘇澳多雨潮濕，戶外多處運動設施、地坪老化損壞，鎮公所向中央爭取經費，獲體育署專款補助5千萬元，鎮公所配合款1250萬，總計投入6250萬元大改造，今天由蘇澳鎮長李明哲、鎮民代表會主席歐進義等人宣布，改善工程完成與啟用。
改善完成的設施中，有新設籃球場，獲國際籃總認證的球場，今天先揭幕，邀請SBL職籃球星與文化國中籃球隊下場，開啟首場賽事，另外，公園內游泳池全新打造成為一座不鏽鋼底的游泳池，也由李明哲宣布，將在下個月（7月）1日對外開幕，6月25日、29日、30日試營運3天，免費入場。
蘇澳鎮長李明哲指出，室外50公尺標準游泳池重建成不鏽鋼池體，還增設無障礙入水椅，設置無障礙入水坡道，方便年長者及身障者，因應蘇澳鎮人口老化，另外增設室內SPA高溫水療池、氣泡池、烤箱等。
鎮公所表示，蘇澳鎮立游泳池7月1日起重新開放使用，全年開放，暑假即到，歡迎到蘇澳運動公園運動健身、健康防疫，啟動防疫新生活。
鎮公所指出，籃球場與泳池改造外，戶外網球場、籃球場的地坪鋪面也全面刨除更新，全面更換LED燈具夜間照明，並整合既有畸零地空間，營造帶狀親子休憩景觀步道，並增設戶外體健設施及戶外家具，是適合各年齡層使用的運動空間。
李明哲並表示，為鼓勵走出戶外，運動防疫，明天（6月19日）起，只要到運動公園體驗各項運動設施，拍照在個人FB分享照片打卡，前200名即可獲得限量運動毛巾乙條，上班時間可至鎮公所民政課領取，數量有限，送完為止。
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