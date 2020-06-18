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逾一成長輩吞嚥困難 門諾醫院團隊提供高品質照護
全台有超過一成長者可能有吞嚥障礙，花蓮門諾醫院致力於推動以病人為中心及精準醫療的照護，語言治療團隊最近更將國際知名學者撰寫的專業吞嚥攝影檢查工具書譯成中文，希望提供臨床人員參考，設計更安全有效的治療照護方案，提升患者生活品質。
門諾醫院聽語治療組長蘇燕玲表示，食物從口中到胃部的過程中發生問題，都稱為「吞嚥障礙」，除了老化，中風、腦損傷、頭頸癌、失智症、神經肌肉退化性疾病患者都可能發生，沒辦法好好吃東西，不但影響患者生活，更可能造成嗆咳、吸入性肺炎的風險。
語言治療師許原豪建議，若進食時容易嗆到、吞不乾淨，或感覺喉嚨常常卡卡的，可到有專精吞嚥障礙的復健科，或耳鼻喉科就醫，醫師診查後會轉介給語言治療師，安排吞嚥評估，詢問相關病史、用餐習慣、做口腔功能檢查，也會測試病人吞嚥功能，依狀況設計個別化的進食策略與復健運動。
門諾醫院6位語言治療師合力翻譯在國際吞嚥障礙領域相當知名的學者Dr. Martin-Harris的新書《吞嚥生理標準化訓練：改良式鋇劑吞嚥障礙量表(MBSImP)實證評估方法》，這是一本執行吞嚥攝影檢查的重要工具書，可提供臨床人員評估吞嚥障礙時參考。
國立台北護理健康大學語言治療與聽力學系主任童寶娟和台灣咀嚼吞嚥障礙醫學會常務理事蘇心怡今天都出席新書發表。童寶娟說，藉由此書上市與吞嚥照護的分享，可以帶給國內聽語團隊許多重要觀念。
門諾會醫療財團法人總執行長趙福厚表示，目前全台僅13位醫療人員通過MBSImP國際認證，門諾醫院就有4人，語言治療服務人次更從15年前的1年2千人次，提升到如今1年8千人次，致力提供患者更好的照護。
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