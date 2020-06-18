快訊

109指考／國內時事關鍵字 市長被罷免、通姦除罪化等十大熱門議題

花蓮富源38.6度！ 中央氣象局發布多個縣市高溫資訊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

農民詩人吳晟 獲東華大學頒授名譽文學博士

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
知名詩人吳晟感性地說，在東華穿上博士袍，是畢生引以為傲的事，也希望告慰父親在天之靈。圖／東華大學提供
知名詩人吳晟感性地說，在東華穿上博士袍，是畢生引以為傲的事，也希望告慰父親在天之靈。圖／東華大學提供

台灣知名詩人、長年關注鄉土、社會及環保議題的吳晟，昨獲國立東華大學頒授名譽文學博士學位。吳晟說，務農的父親很重視教育，能穿上博士袍，可以告慰父親在天之靈，東華大學校長趙涵㨗力邀吳晟能創作出有關東華的作品。

頒授儀式昨在東華大學行政大樓舉行，75歲的吳晟穿上博士袍，從校長趙涵㨗手中接過博士學位證書。他感性地說，接獲學校邀約，心中著實忐忐、惶恐，因為覺得自己還不夠格接受這個殊榮，但幾經思考，決定接受這番美意，希望告慰父親在天之靈，而能在東華穿上博士袍，也將是他一生引以為傲的事。

吳晟出身彰化，曾任國中老師，在教書之餘持續筆耕不輟，他熱愛鄉土、關懷社會，作品帶有強烈的批判精神，無論詩或散文，在台灣文學界都有極高成就，也有多篇作品被選入國中課本，影響後世深遠。

校長趙涵㨗說，吳晟曾任東華大學駐校作家，也和東華華文系教授吳明益合著文集，這次獲人文社會科學學院推薦，並經學位審查委員會審議通過，授予名譽文學博士學位，表彰吳晟的文學成就與對社會的卓越貢獻。

頒授儀式上，花蓮林管處長楊瑞芬準備5棵吳晟最喜歡的毛柿樹苗祝賀，吳晟將樹苗種在東華人文社會科學院內，也代表著他一貫對台灣環境與生態永續的關懷。

國立東華大學昨授予吳晟名譽文學博士學位，表彰他的文學成就與對社會的卓越貢獻。圖／東華大學提供
國立東華大學昨授予吳晟名譽文學博士學位，表彰他的文學成就與對社會的卓越貢獻。圖／東華大學提供
知名詩人吳晟（右）昨從東華大學校長趙涵㨗手中接過名譽文學博士學位證書。圖／東華大學提供
知名詩人吳晟（右）昨從東華大學校長趙涵㨗手中接過名譽文學博士學位證書。圖／東華大學提供

東華大學 詩人 政大

延伸閱讀

台灣鄉土詩人吳晟 獲頒東華大學名譽文學博士

黑人作家協會呼籲 英國出版業調高報酬

【慢慢讀，詩】路寒袖／飛頁書餐廳的菜單

罷韓成功 吳音寧更新一張照片讓網友們猜：天機不可洩漏？

相關新聞

農民詩人吳晟 獲東華大學頒授名譽文學博士

台灣知名詩人、長年關注鄉土、社會及環保議題的吳晟，昨獲國立東華大學頒授名譽文學博士學位。吳晟說，務農的父親很重視教育，能...

農舍臨側臨路重啟修法 當年為此下台的他欣慰的笑了

在監察院關注下，內政部重啟農舍修法會議，要把「林聰賢版」臨側臨路入法，再次引發議論。農舍臨側臨路推手是轉型小農的宜蘭農業...

宜蘭挺青創 低利貸款最高150萬、2年免息

宜蘭縣政府支持青年創業，縣長林姿妙昨天宣布，推出宜蘭青年專屬低利率貸款，最高額度150萬元，縣政府全額補貼貸款利息24個...

花蓮噪音稽查車上路 抓到就罰

打擊汽機車噪音，花蓮縣環保局斥資200萬引進科技執法，添購一輛噪音車輛辨識系統，偵測到車輛噪音，可馬上拍照，辨識車牌後通...

蔡啟塔解職入監 徐子芳明遞補花蓮議員

花蓮縣前議員蔡啟塔涉貪入獄，中選會近日公告由徐子芳遞補。縣議會收到中選會公文後，已安排徐子芳明天上午10時宣誓就職。

資源回收關懷計畫 80弱勢獲補助

疫情衝擊加上資源回收物價格持續低落，基隆市和新北市透過環保署「資收關懷計畫」，把每月3500元補助上限提高為5千元，基隆...

林佳龍：協調北北基 基隆輕軌盼到南港

基隆市重大交通建設基隆輕軌目前進入綜合規畫階段，力拚明年底動工，但台北端爭議未解。交通部長林佳龍昨天說，基隆輕軌捷運，交...

立委選舉違紀挺傅崐萁 國民黨通過懲處花蓮4議員鄉長

本屆立委選舉期間，花蓮藍營鬧分裂，國民黨籍鄉長、議員有4人遭檢舉違反黨紀為無黨籍候選人傅崐萁助選。中常會今天通過縣議員張...

基隆輕軌台北段爭議 林佳龍：已協調北北基到南港車站

基隆市重大交通建設基隆輕軌目前進入綜合規劃階段，力拚明年底動工，但台北段爭議未解。交通部長林佳龍今天說，基隆輕軌捷運，交...

14年前撤站 台東「最美多良車站」將有條件復站

台東「最美多良車站」14年前因成本考量，台鐵裁撤，不過，有消息指出多良車站有望復站，條件是台東縣政府必須協助維管及招商經...

宜蘭有蝦確診十足目虹彩病毒 縣政府啟動防疫圍堵

宜蘭縣政府今天證實，有養殖場的蝦隻確診「十足目虹彩病毒」，縣政府已啟動防疫圍堵作業，限制案例場的漁獲進出及消毒清池復養輔...

動保自治條例6年無音訊 花議員怒批：每次都說會後研議

花蓮縣府在民國103年預告動保自治條例草案，之後無下文。縣議員張美慧今天在議會質詢農業處長羅文龍時，不滿上次定期會質詢動...

熱門新聞

高市澄清路高低落差大 楊明州撇收爛攤子說法

前槍擊要犯和地方首長 共獻27面金牌給大甲媽

宜蘭有蝦確診十足目虹彩病毒 縣政府啟動防疫圍堵

14年前撤站 台東「最美多良車站」將有條件復站

雲林肉體金身百年國寶啟程 回駕台灣博物館檢測維修

立委選舉違紀挺傅崐萁 國民黨通過懲處花蓮4議員鄉長

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。