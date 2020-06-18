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農民詩人吳晟 獲東華大學頒授名譽文學博士
台灣知名詩人、長年關注鄉土、社會及環保議題的吳晟，昨獲國立東華大學頒授名譽文學博士學位。吳晟說，務農的父親很重視教育，能穿上博士袍，可以告慰父親在天之靈，東華大學校長趙涵㨗力邀吳晟能創作出有關東華的作品。
頒授儀式昨在東華大學行政大樓舉行，75歲的吳晟穿上博士袍，從校長趙涵㨗手中接過博士學位證書。他感性地說，接獲學校邀約，心中著實忐忐、惶恐，因為覺得自己還不夠格接受這個殊榮，但幾經思考，決定接受這番美意，希望告慰父親在天之靈，而能在東華穿上博士袍，也將是他一生引以為傲的事。
吳晟出身彰化，曾任國中老師，在教書之餘持續筆耕不輟，他熱愛鄉土、關懷社會，作品帶有強烈的批判精神，無論詩或散文，在台灣文學界都有極高成就，也有多篇作品被選入國中課本，影響後世深遠。
校長趙涵㨗說，吳晟曾任東華大學駐校作家，也和東華華文系教授吳明益合著文集，這次獲人文社會科學學院推薦，並經學位審查委員會審議通過，授予名譽文學博士學位，表彰吳晟的文學成就與對社會的卓越貢獻。
頒授儀式上，花蓮林管處長楊瑞芬準備5棵吳晟最喜歡的毛柿樹苗祝賀，吳晟將樹苗種在東華人文社會科學院內，也代表著他一貫對台灣環境與生態永續的關懷。
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