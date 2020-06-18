農舍臨側臨路重啟修法 當年為此下台的他欣慰的笑了

在監察院關注下，內政部重啟農舍修法會議，要把「林聰賢版」臨側臨路入法，再次引發議論。農舍臨側臨路推手是轉型小農的宜蘭農業處前處長楊文全。他說，自己有耕作經驗，農舍蓋在田中央農機根本無法操做，雖然他為了農舍臨側臨路政策黯然下台，但如今被中央採納要討論入法，他感到很欣慰。

農舍臨路臨側被笑像是警衛室，楊文全卻認為臨路臨側就沒有空間違規擴建，農地農用才能完整。內政部要重啟修法會議，感覺像是被監察院逼的，但他笑說，這應該是策略運用，農委會主委陳吉仲是農家子弟，知道問題的嚴重性，他對修法有信心。

30歲就在做農村規畫的楊文全，50歲台大城鄉所博士班畢業後，2014年到宜蘭當農夫，接管十幾甲地耕作。一天，前縣長林聰賢找穀東俱樂部發起人賴青松，想請他當農業處長，賴青松要種稻走不了，推薦他去，他沒考慮多久就答應了。

入縣府半個月後，有人要他向縣長簡報農舍問題，原來林聰賢想對農舍踩煞車，他馬上意識到要開戰了。

楊文全說，農業用地興建農舍辦法第9條，明文規定10%建農舍，剩下的90%農地必須保持完整，有人主張房子蓋中間田地還是完整，他不能接受，他在內城種田兩年，很清楚這是歪理，因為房子蓋在田中央，農耕機器根本無法操做。

當大家在關注10%如何限制假農民進場，他認為90%才是關鍵，農地要完整，農舍就必須蓋在路邊，而且如此一來就會破豪宅的「風水」。

縣府要徹底檢討農舍問題，2015年2月停止農舍建案收件兩個月，4月7日公告實施「宜蘭縣興建農舍申請人資格及農舍建築審查辦法」，就是採臨側臨路，隔了一個月仲介業發現新規定臨路臨側，會讓農舍豪華不起來，群起嘩然要求撤掉該辦法，還率眾去縣府抗議。

楊文全說，當時抗議聲浪滾滾而來，不只外部，內部一樣激烈。前農委會主委陳保基把他們找去，了解宜蘭施行的新辦法到底是什麼，聽完簡報覺得有道理，農委會同年10月函頒「興建農舍經營計畫書」格式，把「宜蘭版」農舍須臨側臨路寫進細則裡。

10月中，林聰賢認為中央法令改了，廢掉「宜蘭版」辦法。年底總統大選前兩周，媒體報導縣府多位處長要下台，楊文全說，好巧這些被點名的處長都和農舍業務有關，隔天林聰賢見他，要他改當幕僚，他不接受，決定拍拍屁股走人，回去種繼續種田。

代理縣長陳金德上台後又翻案，認為農舍臨路臨側規定只是行政指導，不具法律效令，再訂出放寬後的「宜蘭版」，陳金德版本宜蘭縣政府沿用至今。

楊文全說，雖然他當處長一年就黯然下台，但一年間就讓全國注目農舍須臨側臨路，雖然有一半的人罵他，但也有一半的人叫好。這些年農舍政策反覆，提高了蓋農舍風險，炒作農舍的確降溫了。