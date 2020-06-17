基隆輕軌台北段爭議 林佳龍：已協調北北基到南港車站

基隆市重大交通建設基隆輕軌目前進入綜合規劃階段，力拚明年底動工，但台北段爭議未解。交通部長林佳龍今天說，基隆輕軌捷運，交通部已協調基隆市政府、台北市政府、新北市政府，希望基隆輕軌能從基隆一直通到南港車站，這是連結大台北地區的軌道建設，讓基隆進入大台北地區暢行無阻。

林佳龍今天由市長林右昌、立委蔡適應陪同，視察基隆港東岸旅運設施工程，他在致詞時表示，基隆市在這5年的變化可能超過過去50年，在市府團隊的努力下，幾項非常關鍵的大型建設都正在啟動中，未來3到5年內會完成。

林佳龍說，其中東岸碼頭除旅運中心擴建外，還包括軍港遷移、東櫃西遷都已啟動，感謝蔡總統的迫力和地方的努力，並且把西岸舊倉庫修復活化，把文化資產當城市最重要的靈魂，他並意有所指的表示，期待「林右昌未來在政壇能扮演更重要的角色」。

林佳龍指出，基隆港是國際郵輪母港，提供旅客行李運轉，未來將會有大量人潮湧入，建造基隆輕軌絕對是必要的，基隆正在脫胎換骨中，很高興能參與其中。

他並說，林右昌在任內推動基隆輕軌，是「超超前部署」的政策，交通部已協調基隆市政府、台北市政府、新北市政府，希望基隆輕軌能從基隆一直通到南港車站，這是連結大台北地區的軌道建設，讓基隆進入大台北地區暢行無阻。