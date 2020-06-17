立委選舉違紀挺傅崐萁 國民黨通過懲處花蓮4議員鄉長

本屆立委選舉期間，花蓮藍營鬧分裂，國民黨籍鄉長、議員有4人遭檢舉違反黨紀為無黨籍候選人傅崐萁助選。中常會今天通過縣議員張正治開除黨籍，縣議員吳東昇、新城鄉長何禮臺撤銷黨籍的懲處案，另吉安鄉長游淑貞情節較輕，停權2年。

張正治是3屆縣議員，也是資深黨員。他說，傅崐萁10年來為花蓮做了許多事，他是「挺對的人」，黨中央要開除就開除，他不在意，會繼續做好選民服務工作，沒有其他的想法。吳東昇表示他以民意為主，黨和諧就好，他尊重黨中央的處分。何禮臺電話未接。

張正治等人違紀為傅崐萁助選，遭到黨員檢舉，原本花蓮縣黨部考紀會做出吳東昇、何禮臺開除黨籍、張正治撤銷黨籍的建議案呈送中央考紀會，中央考紀委員認為，張正治還帶黑衣人霸占縣黨部，因此加重開除黨籍，反而是何禮臺、吳東昇減輕為撤銷黨籍，今天獲中常會通過。至於游淑貞部分，因為僅停權處分，獲考紀會核備即可，不會送中常會討論。

根據《中國國民黨黨員違反黨紀處分規程》，違紀黨員有申誡、停止黨職、停止黨權、撤銷黨籍及開除黨籍5種懲處。撤銷黨籍後最快4年才可以申請回復黨籍，開除黨籍更重，要6年後才能回黨。