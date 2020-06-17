台鐵原民歲時祭儀返鄉列車 6月19日開始登記

即將進入花東原住民歲時祭儀季節，台鐵局啟動原住民返鄉列車，從7月3日至8月31日每星期有4天加掛車廂，近1萬4000個座位，首梯次6月19日開始登記。

每年7、8月是台東原住民的歲時祭儀，近200場的豐年祭、收穫祭和鞦韆季，為讓族人能返鄉傳承文化，立委陳瑩於5年前開始爭取台鐵原住民返鄉列車，在每週五至週一加掛列車。

陳瑩表示，她今年依慣例協調台鐵局共開設9梯次返鄉列車，從7月3日至8月31日每週五、六、日、一共有4班列車加掛；週五、週六是北部往東部，週日、一則由東部返回北部，合計9梯次共1萬4000座位。

乘車前2週 （14天）開始訂票，週五可多預定下下週日的乘車票，乘車前8天截止，訂票後應於2天內取票。登記資格與限制：原住民身分，每人單程4張、來回限8張。

第一梯次6月19日開始登記，7月3日搭車。訂票網址。原民會洽詢電話02–89953133。

陳瑩表示，雖然有部分部落因今年因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情停辦歲時祭儀活動，但有些部落因疫情趨緩，決定舉辦祭儀活動。她提醒，搭車請注意個人防疫措施，也希望族人可多利用此列車返鄉。