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台東關山親水公園 20多年未變更用地將解決

中央社 / 台東縣17日電
國內首座利用空污基金設立的環保公園–台東關山親水公園，因20多年來未變更用地，至今尚未合法，無法申請經費修繕設施，台東縣政府說，希望能在年底前完成土地變更。聯合報系資料照／記者羅紹平攝影
國內首座利用空污基金設立的環保公園–台東關山親水公園，因20多年來未變更用地，至今尚未合法，無法申請經費修繕設施，台東縣政府說，希望能在年底前完成土地變更。聯合報系資料照／記者羅紹平攝影

國內首座利用空污基金設立的環保公園–台東關山親水公園，因20多年來未變更用地，至今尚未合法，無法申請經費修繕設施，台東縣政府說，希望能在年底前完成土地變更。

民國85年，台東縣關山鎮爭取環保署補助新台幣2億3400萬元，興建國內首座利用空污基金設立的環保親水公園，占地29公頃，開園後，以全國第一條專用環鎮自行車道，成為縱谷地區重要遊憩景點，曾1年內吸引破百萬遊客入園。

但近年遊客下滑，關山鎮公所希望修繕園區設施和改變經營，發現土地尚未變更為遊憩用地，至今仍是農牧用地，連帶的親水公園內所有設施至今仍沒有使用執照和建照，關山鎮公所目前已取消入園收費。

台東縣政府地政處長沈碧恕表示，當時雖然經過環保署同意補助經費，但鎮公所漏了將農牧用地變更為遊憩用地，「至今程序未完備，土地還是農牧用地，地上建物尚未合法」。

關山鎮長戴文達表示，10年前他擔任鎮民代表時希望親水公園能修繕和增加新設施，但鄉公所提出計畫申請經費都被退回，那時才發現親水公園的地目是農業用地，無法提修繕和興建計畫，連帶已經完成的設施和建物也都沒有建照和使用執照。

戴文達6年前上任關山鎮長後，為解決親水公園土地使用限制，積極著手公園用地變更作業，最近獲台東縣長饒慶鈴認同地方建設不應被法令綁死，日前饒慶鈴主持「關山鎮親水公園用地開發計畫」土地使用分區及用地變更開發許可案審查會議，經委員審查後，有條件通過。

沈碧恕表示，希望能在年底前完成親水公園土地變更，接著讓設施取得合法建照和使用執照，讓親水公園合法。

戴文達表示，親水公園20多年來土地非法使用爭議，獲得解決只是第一步，土地變更後就師出有名，接下來會積極爭取中央前瞻計畫等各種經費補助，重新擦亮關山親水公園招牌。

戴文達表示，未來親水公園將有更多元、更有利的發展契機；公所會妥善規劃，29公頃園區改為遊憩設施與公園用地，可以設置水上活動區、露營區、觀星區、原住民廣場等。

台東 空污 饒慶鈴

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