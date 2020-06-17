快訊

小明們的父母跪求蔡政府：讓孩子回到我身邊吧！

為兩韓關係惡化負責 南韓統一部長金煉鐵請辭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

14年前撤站 台東「最美多良車站」將有條件復站

聯合報 / 記者尤聰光羅紹平／台東即時報導
多良車站有望復站，條件是台東縣政府必須協助維管及招商經營。記者尤聰光／攝影
多良車站有望復站，條件是台東縣政府必須協助維管及招商經營。記者尤聰光／攝影

台東「最美多良車站」14年前因成本考量，台鐵裁撤，不過，有消息指出多良車站有望復站，條件是台東縣政府必須協助維管及招商經營。縣府證實這項消息，且最快111年3月後，開始運作復站規畫。地方及遊客對於多良車站有望復站，均表示樂觀其成。

縣府交通及觀光發展處副處長王政國表示，台鐵希望將多良車站以招呼站的規模復站，並有條件的來維管及土地活化招商，這部分太麻里鄉公所願意接手，縣府將全力協助；現階段台鐵相關會勘會議記錄和計畫送到縣府後，會移轉公所，再由縣府將公所意願書送交台鐵。

他說，復站機會非常大，但不會是所有列車都能停靠，招呼站的規模較傾向區間車或觀光列車停靠為主，復站期程不會在這1、2年內啟用，最快也要到南迴線電氣化工程結束，也就是111年3月後；上個月會同台鐵、鄉公所進行會勘，台鐵將循序向中央申請5千萬元經費，進行車站及周邊設施修復。

座落在南迴公路邊坡上的多良車站，民國81年10月啟用，營運未滿15年，因旅客上下車少，台鐵考量營運成本，於民國95年10月1日裁撤，列車不再停靠。但因多良車站遠眺太平洋，海天一色的美麗景象，被鐵道迷稱全台最美車站，吸引遊客前來一睹風采，成為南迴最夯的景點。

隨著遊客量愈來愈多，加上多良車站日前也完成改線通車，台鐵、縣府與鄉公所，經多方評估後，有意合作，將多良車站朝向復站的目標邁進，藉此帶動地方觀光發展，也能增加台鐵經濟效益。地方及遊客聽到消息後，均樂觀其成。

「人這麼多，早該復站了。」台中徐姓遊客說，有火車停靠後就可直接搭車來多良，不必再舟車勞頓，這對很多人來說應該都贊同。當地村民表示，車站重新營運，可帶來更多遊客，帶動觀光，也能減輕省道上停車不便的困擾，也不會一大堆車開往部落。

台東「最美多良車站」14年前，因成本考量台鐵裁撤，不過，經台鐵、台東縣政府及太麻里鄉公所評估，可望重新復站。本報資料照片
台東「最美多良車站」14年前，因成本考量台鐵裁撤，不過，經台鐵、台東縣政府及太麻里鄉公所評估，可望重新復站。本報資料照片
因應鐵路電氣化及舊隧道老舊，多良車站日前完成改線通車。記者尤聰光／攝影
因應鐵路電氣化及舊隧道老舊，多良車站日前完成改線通車。記者尤聰光／攝影

台鐵 多良 列車

延伸閱讀

南迴施工惹禍？昨再一起翻車事故！

公車停靠區畫紅線？「違停陷阱」 桃市月底前清查完畢

影／台東多良高架鐵路 最美3分鐘視角首度曝光！

台東多良高架鐵路通車 最美3分鐘曝光

相關新聞

14年前撤站 台東「最美多良車站」將有條件復站

台東「最美多良車站」14年前因成本考量，台鐵裁撤，不過，有消息指出多良車站有望復站，條件是台東縣政府必須協助維管及招商經...

宜蘭有蝦確診十足目虹彩病毒 致死率八成啟動防疫圍堵

宜蘭縣政府今天證實，有養殖場的蝦隻確診「十足目虹彩病毒」，縣政府已啟動防疫圍堵作業，限制案例場的漁獲進出及消毒清池復養輔...

動保自治條例6年無音訊 花議員怒批：每次都說會後研議

花蓮縣府在民國103年預告動保自治條例草案，之後無下文。縣議員張美慧今天在議會質詢農業處長羅文龍時，不滿上次定期會質詢動...

重現客家庄文化 花蓮壽豐2千萬元打造新亮點

花蓮壽豐鄉豐田是客家庄，鄉公所向客委會申請近2千萬元經費，利用窯燒、磁磚拼貼等，彩繪豐田12面牆，畫出往豐田的復興號列車...

一張泛黃中正公園老照片搭線 相隔45年老同學再相聚

基隆市文化局昨起在文化中心辦中正公園人文記憶特展，重新喚起基隆人對中正公園的記憶，做為未來改建的參考。其中由退休國中校長...

好消息！宜蘭推青年專屬低利率貸款 最高150萬2年免息

宜蘭縣政府支持青年創業，縣長林姿妙今天宣布，推出宜蘭青年專屬低利率貸款，最高額度新臺幣150萬元，縣政府全額補貼貸款利息...

花縣議員蔡啟塔貪汙解職入獄 徐子芳19日遞補就職

花蓮縣議員蔡啟塔涉貪入獄，中選會近日公告由徐子芳遞補。縣議會近日收到中選會公文後，已安排徐子芳19日上午10時宣誓就職。

疫情也衝擊資源回收 基隆列冊關懷戶調高1500元補貼

由於資源回收物價格持續低落，對從事資回收的個體戶影響大，基隆市列管的133人資源回收個體戶，其中22人是年紀很大、家庭貧...

宜蘭河濱路限高架 遭拖板車載堆高機撞壞

一輛載著堆高機的拖板車昨上午經過宜蘭羅東運動公園旁邊的河濱路，因高度超過3.5公尺，堆高機撞到限高架，不但把鋼架撞歪，堆...

叫我第一名／護理長黃如鈴 獲全國模範勞工

花蓮慈濟醫院護理長黃如鈴從事護理工作27年，工作態度和她的小名「小牛」一樣，總是認真耕耘不求回報，不論身處哪個科別病房，...

台東黃金海度假村 闖環現差卡關

台灣都蘭灣黃金海休閒度假村開發案20年前通過環評，多年未動工，該案歷經8次環境現況差異分析都遭退回。此案昨再闖環現差初審...

影／基隆綠竹筍比賽冠軍教你挑 白彎短肥像牛角最好吃

基隆市綠竹筍進入盛產期，品質都相當不錯，市農會今天舉行綠竹筍評鑑大賽，曾獲得模範農民的陳保家拿到特等獎，他在柔嫩度、糖度...

熱門新聞

新冠肺炎解封流感大增 台南也出現國中群聚感染感冒

三重果菜市場、變電所都跑到蘆北？ 蘆洲人喊不要

陳致中質詢問北漂返鄉實績 高雄勞工局：14人

宜蘭海邊驚見金屬錐形巨物 運安會研判是飛行器殘骸

嘉義市水溝散發惡臭 環保局清出半噸垃圾

緊急停水！ 北高雄近5萬用戶明天停水23小時

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。