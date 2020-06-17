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14年前撤站 台東「最美多良車站」將有條件復站
台東「最美多良車站」14年前因成本考量，台鐵裁撤，不過，有消息指出多良車站有望復站，條件是台東縣政府必須協助維管及招商經營。縣府證實這項消息，且最快111年3月後，開始運作復站規畫。地方及遊客對於多良車站有望復站，均表示樂觀其成。
縣府交通及觀光發展處副處長王政國表示，台鐵希望將多良車站以招呼站的規模復站，並有條件的來維管及土地活化招商，這部分太麻里鄉公所願意接手，縣府將全力協助；現階段台鐵相關會勘會議記錄和計畫送到縣府後，會移轉公所，再由縣府將公所意願書送交台鐵。
他說，復站機會非常大，但不會是所有列車都能停靠，招呼站的規模較傾向區間車或觀光列車停靠為主，復站期程不會在這1、2年內啟用，最快也要到南迴線電氣化工程結束，也就是111年3月後；上個月會同台鐵、鄉公所進行會勘，台鐵將循序向中央申請5千萬元經費，進行車站及周邊設施修復。
座落在南迴公路邊坡上的多良車站，民國81年10月啟用，營運未滿15年，因旅客上下車少，台鐵考量營運成本，於民國95年10月1日裁撤，列車不再停靠。但因多良車站遠眺太平洋，海天一色的美麗景象，被鐵道迷稱全台最美車站，吸引遊客前來一睹風采，成為南迴最夯的景點。
隨著遊客量愈來愈多，加上多良車站日前也完成改線通車，台鐵、縣府與鄉公所，經多方評估後，有意合作，將多良車站朝向復站的目標邁進，藉此帶動地方觀光發展，也能增加台鐵經濟效益。地方及遊客聽到消息後，均樂觀其成。
「人這麼多，早該復站了。」台中徐姓遊客說，有火車停靠後就可直接搭車來多良，不必再舟車勞頓，這對很多人來說應該都贊同。當地村民表示，車站重新營運，可帶來更多遊客，帶動觀光，也能減輕省道上停車不便的困擾，也不會一大堆車開往部落。
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