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宜蘭有蝦確診十足目虹彩病毒 致死率八成啟動防疫圍堵

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府今天證實，有養殖場的蝦隻確診「十足目虹彩病毒」，縣政府已啟動防疫圍堵作業，限制案例場的漁獲進出及消毒清池復養輔導，以避免病毒危害。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府今天證實，有養殖場的蝦隻確診「十足目虹彩病毒」，縣政府已啟動防疫圍堵作業，限制案例場的漁獲進出及消毒清池復養輔導，以避免病毒危害。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭縣政府今天證實，有養殖場的蝦隻確診「十足目虹彩病毒」，縣政府已啟動防疫圍堵作業，限制案例場的漁獲進出及消毒清池復養輔導，以避免病毒危害。

宜蘭縣政府表示，本月（6月）初配合防檢局指示，擴大田間調查十足目虹彩病毒(DIV1)是否入侵？在採集數場可疑檢體後送家畜衛生試驗所檢驗，結果，分別在五結鄉及頭城鎮2個養殖場檢驗結果出來呈現陽性，染病養殖池面積合計約1.5公頃左右，縣政府已將案例場採取移動管制措施，限制案例場的漁獲進出及消毒清池復養輔導，以避免病毒危害。

宜蘭縣政府指出，依據去年度（108年度）養殖漁業放養量調查顯示，宜蘭縣白蝦養殖面積約佔90公頃，草蝦面積約佔37公頃，合計約127公頃，養殖地區多分布於沿海鄉鎮，尤其以礁溪鄉面積達佔百分之37為宜蘭縣養殖重點地區。

對蝦病，宜蘭縣動植物防疫所表示，在接獲防檢局確診通報後，即刻將案例場採取移動管制措施，限制案例場的漁獲進出及消毒清池復養輔導，至於未發生的養蝦場，則請漁業養殖及相關業者確實做好生物安全措施，包含人車進出管制，人員、交通工具及設備器械清潔與消毒，並從合法來源種蝦場購買健康魚苗，購入蝦苗後應先在隔離水池隔離觀察2周，無異常後再引入飼養池飼養。

宜蘭縣動植物防疫所表示，「十足目虹彩病毒」依目前文獻歸於虹彩病毒科，在2014年於中國福建省發現之一種新型病毒，非世界動物衛生組織（OIE）表列疾病，也非屬我國「動物傳染病防治條例」公告之動物傳染病，且非人畜共通傳染病，不會傳染給人。

動植物防疫所指出，此病易感物種為白蝦、淡水長臂大蝦等蝦類，從2014年到2017年中國9個省監測出此病毒，感染蝦的臨床症狀並不典型，包括身體略帶紅色，肝胰腺萎縮並褪色，胃、腸內無食物，在發病的淡水長臂大蝦中可觀察到獨特的DIV1症狀，在額角基部出現白色的區域，瀕臨死亡的蝦隻將沉入深水中，發病池每天都有死蝦被發現，累積死亡率高達百分之80。

動植物防疫所表示，此病毒非人與動物共通傳染，不會涉及食品安全，民眾無須驚慌，目前十足目虹彩病毒沒有特效藥治療，養殖池會造成嚴重的損失，籲請養殖戶發現養殖蝦群行為異常、罹病或病因不明死亡時，儘速向所在地動物防疫機關通報，以釐清異常或疾病發生原因，切勿自行投藥或任意棄置，防疫專線：（03）9602350。

宜蘭縣政府今天證實，有養殖場的蝦隻確診「十足目虹彩病毒」，縣政府已啟動防疫圍堵作業，限制案例場的漁獲進出及消毒清池復養輔導，以避免病毒危害。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府今天證實，有養殖場的蝦隻確診「十足目虹彩病毒」，縣政府已啟動防疫圍堵作業，限制案例場的漁獲進出及消毒清池復養輔導，以避免病毒危害。圖／宜蘭縣政府提供

傳染病 淡水

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