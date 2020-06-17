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全台唯二！宜蘭縣消防局受贈救護模擬訓練教室

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
「模擬救護訓練教室」相關設備經費270萬元由扶輪社等共同捐款，縣政府今天舉辦捐贈典禮，縣長林姿妙親自致謝。圖／宜蘭縣消防局提供
「模擬救護訓練教室」相關設備經費270萬元由扶輪社等共同捐款，縣政府今天舉辦捐贈典禮，縣長林姿妙親自致謝。圖／宜蘭縣消防局提供

普悠瑪列車翻覆、黑鷹墜機、南方澳斷橋，宜蘭近年來發生的駭人災禍，死傷嚴重，為確保救護人員在第一現場不會怯場，及時做出正確的急救作為，搶救每件寶貴的生命，宜蘭縣消防局在冬山分隊建構「模擬救護訓練教室」，透過虛擬創新運用3D事故現場虛擬實境科技，擬真模擬救護情境，訓練各級救護技術員臨場狀況應變能力，這是東台灣首座、台台第二座。

相關設備上個月完成並驗收，經費270萬元由宜蘭南區扶輪社社長姚宏紳尋求地區總監張秋海及友社的支持，並邀集板橋西區社、中和圓通社、永大社、板橋北區社、頭城社及內湖社等共同捐款，縣政府今天舉辦捐贈典禮，縣長林姿妙親自致謝，而日本新潟醫療福祉大學與宜蘭縣消防局交流普悠瑪事件救護經驗，校長西澤正豐今天也跨海視訊，致上賀詞並參與典禮。

宜蘭縣消防局指出，宜蘭近年來發生數件重大的災禍事件，前年（107年）宜蘭普悠瑪列車出軌、去年（108年）南方澳大橋斷裂、今年（109年）黑鷹直升機墜機，建構救護模擬訓練教室及設備，即在提升宜蘭縣急難救護的能力。

模擬救護訓練教室及設備提供實戰模擬情境來提昇訓練成效，幫助救護技術員(EMT)在真正面對緊急狀況時，減緩自身的緊張，使本身的能力完整發揮，順利完成任務，未來不僅扮演緊急救護訓練角色，也是一個交流平台，協助第一線救護人員解決實務問題，並以智慧科技強化救護能力，提供各縣市消防、防災單位交換心得。

林姿妙表示，透過虛擬實境科技，擬真模擬救護情境，訓練各級救護技術員臨場狀況應變能力，期能以團隊模式，有效率地處理危機，培養默契。

宜蘭縣消防局指出，第一線執行急救任務中，急需要有足夠數量、訓練有素、且實戰經驗豐富的救護技術員(EMT)來搶救更多的生命，災害現場的檢傷分類、電擊、CPR、插管、給藥等急救操作，需要相當程度的訓練及實戰的經驗，以擁有足夠的專業急救知識，透過模擬訓練確保人員在第一現場不會怯場，及時做出正確的急救作為，搶救每件寶貴的生命，順利達成任務。

宜蘭縣消防局在冬山分隊建構「模擬救護訓練教室」，透過虛擬創新運用3D事故現場虛擬實境科技，擬真模擬救護情境，訓練各級救護技術員臨場狀況應變能力，這是東台灣首座、台台第二座。圖／宜蘭縣消防局提供
宜蘭縣消防局在冬山分隊建構「模擬救護訓練教室」，透過虛擬創新運用3D事故現場虛擬實境科技，擬真模擬救護情境，訓練各級救護技術員臨場狀況應變能力，這是東台灣首座、台台第二座。圖／宜蘭縣消防局提供

普悠瑪 林姿妙

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