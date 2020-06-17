基隆開辦暑期營隊、課程 提供千餘名額玩出興趣
暑假將屆，基隆市政府暨各校辦理多項暑假活動，有幼兒藝文、資訊科技、職業試探及體育休閒等上千個活動名額，活動對象包含國中小生、資優、特教生、學前幼兒等，供大小朋友選擇，活動資訊刊登在教育處網站，學生與家長可以查閱報名。
今年暑假結合海洋科技博物館、聖心高中、培德工家、百福國中、經國管理學院，及明德、碇內國中所設2所「職業試探中心」共同推出烘焙、餐旅、醫護、表演藝術、電競、海事、設計等各類職業試探營隊供學子探索個人興趣，內容包含「海洋職人體驗營」、「西餐料理輕鬆學營隊」、「動畫程式獵人營隊」及「英雄、傳說大對決」等。
國中營隊共開辦8職群、15個營隊1188個名額供國中生以試探個人興趣方式去思考生涯規劃。另有4個職群、5梯次開放150個名額提供給國小高年級學生參與。
銘傳國中、百福國中、安樂高中所設3所「自造及科技教育中心」，以深入淺出的方式帶入基礎電學、機械構造、電動木工、機電及程式編寫等工程資訊科技文創設計能力，辦理「雷切療癒玩具」、「個人化招牌小夜燈」及「智慧小車選手培訓」等12場活動，帶著小朋友創意發想繪圖設計，以趣味手作學習基本的科學知識，如槓桿原理、雷切技術、電路設計、馬達應用、車輛組裝、程式編寫、感測器測試、地圖分析、電腦繪圖、3D建模及列印等。
另外，3場次區域資優方案「CSI偵探推理營」、「創意發明營」及「引領新築流－資優Leader營」，提供具資優潛能的孩子學習邏輯思考能力、創意發想及領導才能，還有為特教班學生辦理的暑期身心障礙兒童及少年夏令營。
並有專為2至6歲學前幼兒規劃一系列遊戲和課程，如幼兒牙醫體驗營等，教保資源中心也有故事DIY、藝術創作等活動。
教育處表示，各式多元的職業試探、創客科技教育及藝文資訊體育等營隊活動為免費，詳細活動資訊可上ttps://www.kl.edu.tw/v7/eduweb/index.php?func=edu_msg&edumsg_id=73127查閱。
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