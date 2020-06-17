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動保自治條例6年無音訊 花議員怒批：每次都說會後研議

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣議員張美慧今天質詢時，關切流浪動物議題，要求因地制宜制訂自治條例。圖／張美慧服務處提供
花蓮縣議員張美慧今天質詢時，關切流浪動物議題，要求因地制宜制訂自治條例。圖／張美慧服務處提供

花蓮縣府在民國103年預告動保自治條例草案，之後無下文。縣議員張美慧今天在議會質詢農業處長羅文龍時，不滿上次定期會質詢動保議題遭農業處漠視，怒批「每次都說會後，毫無明確答覆」。羅文龍表示，目前都依動保法母法執行，是否需要因地制宜訂自治條例，會後再規畫研議。

張美慧質詢時指出，去年11月定期會上，她就詢問過動保志工問題，當時處長羅文龍答覆會籌組，但7個月過去，沒接到農業處告知有舉辦任何活動；縣動物保護自治條例的擬定也一樣，7個月來同樣沒有任何回覆。

羅文龍說，志工大隊早已成立，志工受過兩天專業課程訓練後，會協助動植物防疫所辦理流浪動物媒合活動及愛護動物宣導。

他說明，民國103年12月動植物防疫所曾預告自治條例草案，但過程中遇到中央在104年2月4日要實施新的動保法規，因此預告完後沒上路，現在依照動保法母法執行，目前為止還足夠，會後會責成動植物防疫所，研究協調是不是有需要因地制宜訂條例。

「7個月了，到現在都不知道需不需要因地制宜，是不是？」張美慧動怒批評，流浪犬在花蓮縣重要問題，這次定期會已有多位議員提出質詢，農業處每次都說會後，毫無明確回覆，也沒有善用動保志工人力。

她認為，志工人力很重要，像七星潭附近，可以由志工協助捕捉流浪犬，針對會攻擊的帶回去社會化訓練，讓牠們成為工作犬，個性溫馴的可照原本方式，絕育後原地放養。她也要求農業處應制訂街道犬貓遺體處理的標準作業流程，羅文龍允諾半年內訂定。

花蓮縣議員張美慧今天質詢農業處長羅文龍關於動保議題，怒批「每次都說會後，毫無明確答覆。記者王燕華／攝影
花蓮縣議員張美慧今天質詢農業處長羅文龍關於動保議題，怒批「每次都說會後，毫無明確答覆。記者王燕華／攝影
花蓮縣議員張美慧今天質詢時，關切流浪動物議題，要求因地制宜制訂自治條例。圖／張美慧服務處提供
花蓮縣議員張美慧今天質詢時，關切流浪動物議題，要求因地制宜制訂自治條例。圖／張美慧服務處提供

動保法 張美慧 流浪犬

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