動保自治條例6年無音訊 花議員怒批：每次都說會後研議

花蓮縣府在民國103年預告動保自治條例草案，之後無下文。縣議員張美慧今天在議會質詢農業處長羅文龍時，不滿上次定期會質詢動保議題遭農業處漠視，怒批「每次都說會後，毫無明確答覆」。羅文龍表示，目前都依動保法母法執行，是否需要因地制宜訂自治條例，會後再規畫研議。

張美慧質詢時指出，去年11月定期會上，她就詢問過動保志工問題，當時處長羅文龍答覆會籌組，但7個月過去，沒接到農業處告知有舉辦任何活動；縣動物保護自治條例的擬定也一樣，7個月來同樣沒有任何回覆。

羅文龍說，志工大隊早已成立，志工受過兩天專業課程訓練後，會協助動植物防疫所辦理流浪動物媒合活動及愛護動物宣導。

他說明，民國103年12月動植物防疫所曾預告自治條例草案，但過程中遇到中央在104年2月4日要實施新的動保法規，因此預告完後沒上路，現在依照動保法母法執行，目前為止還足夠，會後會責成動植物防疫所，研究協調是不是有需要因地制宜訂條例。

「7個月了，到現在都不知道需不需要因地制宜，是不是？」張美慧動怒批評，流浪犬在花蓮縣重要問題，這次定期會已有多位議員提出質詢，農業處每次都說會後，毫無明確回覆，也沒有善用動保志工人力。