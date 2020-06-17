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重現客家庄文化 花蓮壽豐2千萬元打造新亮點

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮壽豐鄉公所向客委會申請近2千萬元經費，利用窯燒、磁磚拼貼等，彩繪豐田12面牆。記者王思慧／攝影
花蓮壽豐鄉公所向客委會申請近2千萬元經費，利用窯燒、磁磚拼貼等，彩繪豐田12面牆。記者王思慧／攝影

花蓮壽豐鄉豐田是客家庄，鄉公所向客委會申請近2千萬元經費，利用窯燒、磁磚拼貼等，彩繪豐田12面牆，畫出往豐田的復興號列車、農民在甘蔗田及稻田努力的場景，及懷舊紅磚瓦雜貨店等，要打造壽豐客庄新意象，成為地方新亮點，預定9月21日完工。

壽豐鄉長劉耀宗表示，鄉內的客家人散居在豐裡、豐山與豐坪3個村，其中豐山、豐裡村更涵蓋豐田火車站前長達2公里的中山路，還有日據時期開業的雜貨店、碧蓮寺等，讓豐裡村充滿客庄人文風情。

鄉公所利用2千多萬元經費，在街頭彩繪與遊客互動的背景牆面，展現復興號列車、甘蔗田、雜貨店、稻田秋收、菸樓及牛車等，形塑客庄意象，讓遊客能在觀光拍照之餘，認識花蓮客家文化。

壽豐鄉豐田客家廊道文化生活環境工程，要美化12面牆，包含窯燒飾板雕塑、磁磚拼貼圖騰、釉面磚拼貼圖騰、鋼雕籬牆、客家俚語牆面、屋瓦重塑等，還有水車修復、燈具安裝、忠孝街口社區意象等。目前核定經費新台幣2115萬元，其中客委會補助1903萬元、花蓮縣政府補助42萬元，及公所自籌款169萬元。

劉耀宗說，客庄工程將落實客家生活環境營造，更要求鄉公所建設課監督工程施作，讓設計更融入在地、貼近民意，成為客庄新景點。他感謝客委會支持客庄營造工程，將持續向客委會與縣府爭取經費，讓豐裡、豐山、豐坪村成為客庄新亮點。

花蓮壽豐鄉彩繪牆面，打造客家庄新亮點。記者王思慧／攝影
花蓮壽豐鄉彩繪牆面，打造客家庄新亮點。記者王思慧／攝影
壽豐鄉公所在豐田彩繪牆面，形塑客庄意象。記者王思慧／攝影
壽豐鄉公所在豐田彩繪牆面，形塑客庄意象。記者王思慧／攝影

豐田 客委會 磁磚

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