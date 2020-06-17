一張泛黃中正公園老照片搭線 相隔45年老同學再相聚

基隆市文化局昨起在文化中心辦中正公園人文記憶特展，重新喚起基隆人對中正公園的記憶，做為未來改建的參考。其中由退休國中校長池麗菁提供一張45年前，一群大學生坐在中正公園樓梯的合照，老照片中的同學昨天回來了，

10多人相隔許久再相見都相當興奮，紛紛指著照片尋找自己在哪裡，「這一個是我啦，你怎麼和照片都不像」，大家仿佛進入時光隧道。

文化中心昨天起到28日展示中正公園老照片，吸引不少人來回味當年的景況，每張照片都是故事。中正公園是基隆的地標，充滿許多基隆人從小到大的美好回憶，市府將進行改造，文化局以「尋人啟事」為主題，展示一張張充滿回憶的老照片。

昨天會場有一群人好開心，老同學有男有女，大家開心擁抱，因為好幾十年沒見面，一見面就仿彿時光倒轉回到大學時期，大家比著照片中的自己，看看左邊那個是誰，右邊那個有沒有來，一共有10人到場，在文化中心開起難得的同學會。

提供這張一群大學生在中正公園樓梯前合照的，是退休的校長池麗菁，她說，當時大家是大學一年級，就讀師大美術系，導師帶同學到九份、金瓜石寫生，後飲到基隆中正公園，當時中正公園在全國非常有名，導師就幫大家拍了這張照。

池麗菁表示，說起來她和基隆真是有緣，第一次到基隆玩就結緣了，沒想到後來就在公園旁的成功國中教書，也住了下來，沒想到就住了人生快三分之二的時間，提供照片就是為了讓同學驚喜，周遊列國的同學都回來了，「當年19歲，如今都拿老人卡了」。

恐龍溜滑梯、大象、花豹雕塑、觀音佛像，以及中正公園牌樓後的經典長長的樓梯，全都是基隆人滿滿的回憶。池麗菁表示，很開心能夠參與這次特展，民國64年的一張老照片，成為生命中重要回憶，40多年來這個階梯更是日常生活一部份，因為她就生活在中正公園裡。