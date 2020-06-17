流浪犬議題受關注 花蓮議員催制定動保自治條例

花蓮縣議會召開定期大會，流浪犬問題受到關注，縣議員指出花蓮是東台灣唯一沒有制訂動物保護自治條例的縣市，催促7個月都不見進度。縣府農業處長羅文龍說，會後再研議。

花蓮縣議會第19屆第3次定期大會，國民黨籍縣議員李正文針對流浪狗議題咬人議題質詢，認為縣府不該只是被動式捕捉、絕育後再原地放養；民進黨籍縣議員張美慧今天追問寵物運動公園、動物保護自治條例進度。

張美慧質詢指出，自上次定期會提出，東部宜蘭、台東2縣都有設置動物保護自治條例，花蓮縣府需要因地制宜的動物保護自治條例，當時縣府答詢會後討論，至今過了7個月都沒有後續；羅文龍答詢，中央動保法規目前為止還足夠。

張美慧質疑，這次定期大會不少議員提出流浪狗議題，中央法規真的足夠嗎，在七星潭熱門景點，就有不少具攻擊性流浪犬出沒，應該設置動保志工據點，針對攻擊性犬隻帶回社會化訓練，積極有效的處置。

羅文龍答詢說，若認為有需求，會再責請動植物防疫所協調，制定有關花蓮的自治條例，另外關於捕犬，屬於專業項目，也會一併規劃。

寵物運動公園部分，建設處長鄧子榆答詢說，有規劃大狗、小狗分區，除了寵物使用設施，也提供簡單清洗設備，已經設計完成，目前上網招標，若順利在一個月內決標，今年有機會順利完工。