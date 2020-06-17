台電女排 前進台東指導校園小將

台電女排創下企業聯賽8連霸佳績後，前進後山台東，一連3天展開關懷列車之旅，與都蘭國小、三仙國小、忠孝國小的小朋友一起切磋、指導球技，傳承運動精神。

關懷列車首站來到台東東海岸的三仙國小，而三仙國小是台東地區唯一有排球校隊的小學，因此，小將們特別期待大姊姊們來指導球技，學校也安排樂器表演及傳統舞蹈表示歡迎。

難得有國手級的教練群貼身指導，小朋友們也比平常更認真練球，看到學童殷殷期盼的眼神，台電女排也努力把球技、觀念帶給小朋友，讓好的球技傳承到小將身上。