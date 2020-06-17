台電女排 前進台東指導校園小將
台電女排創下企業聯賽8連霸佳績後，前進後山台東，一連3天展開關懷列車之旅，與都蘭國小、三仙國小、忠孝國小的小朋友一起切磋、指導球技，傳承運動精神。
關懷列車首站來到台東東海岸的三仙國小，而三仙國小是台東地區唯一有排球校隊的小學，因此，小將們特別期待大姊姊們來指導球技，學校也安排樂器表演及傳統舞蹈表示歡迎。
難得有國手級的教練群貼身指導，小朋友們也比平常更認真練球，看到學童殷殷期盼的眼神，台電女排也努力把球技、觀念帶給小朋友，讓好的球技傳承到小將身上。
台電公司表示，透過球隊進行一系列關懷活動，讓球隊直接走入校園，希望以有限資源，善盡社會企業責任，同時也贈送球衣及球給學校，希望小球員們能保持對排球的熱情，堅持理想。
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