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後疫情時代的政治風暴 自費醫材差額上限的前世今生

台電女排 前進台東指導校園小將

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台電女排創下企業聯賽8連霸佳績後，前進後山台東，一連3天展開關懷列車之旅，與東海岸3所小學一起切磋、指導球技，傳承運動精神。記者尤聰光／翻攝
台電女排創下企業聯賽8連霸佳績後，前進後山台東，一連3天展開關懷列車之旅，與東海岸3所小學一起切磋、指導球技，傳承運動精神。記者尤聰光／翻攝

台電女排創下企業聯賽8連霸佳績後，前進後山台東，一連3天展開關懷列車之旅，與都蘭國小、三仙國小、忠孝國小的小朋友一起切磋、指導球技，傳承運動精神。

關懷列車首站來到台東東海岸的三仙國小，而三仙國小是台東地區唯一有排球校隊的小學，因此，小將們特別期待大姊姊們來指導球技，學校也安排樂器表演及傳統舞蹈表示歡迎。

難得有國手級的教練群貼身指導，小朋友們也比平常更認真練球，看到學童殷殷期盼的眼神，台電女排也努力把球技、觀念帶給小朋友，讓好的球技傳承到小將身上。

台電公司表示，透過球隊進行一系列關懷活動，讓球隊直接走入校園，希望以有限資源，善盡社會企業責任，同時也贈送球衣及球給學校，希望小球員們能保持對排球的熱情，堅持理想。

台電女排贈送球衣及球給學校，希望小球員們能保持對排球的熱情，堅持理想。記者尤聰光／翻攝
台電女排贈送球衣及球給學校，希望小球員們能保持對排球的熱情，堅持理想。記者尤聰光／翻攝

台電 台東 排球

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